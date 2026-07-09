Técnico do Náutico admite atraso salarial, mas pondera: "Algo natural"

Guilherme dos Anjos não tratou como uma grande questão as dificuldades do Náutico em pagar os salários

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico vem enfrentando dificuldades para pagar os salários do elenco em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9), o técnico Guilherme dos Anjos admitiu os atrasos salariais dentro do clube.

O comandante alvirrubro revelou que os pagamentos atrasam apenas por poucos dias, em decorrência do fluxo de caixa do clube. O treinador ainda disse ser algo corriqueiro na divisão e que trata a situação com normalidade, sobretudo pela transparência do presidente Bruno Becker.

“É corriqueiro dentro do futebol brasileiro. Tem um grande problema na Série B no fluxo de caixa para a maioria das equipes. Acho que são atrasos normais. Ainda está dentro de um normal você ter 10 dias. Todos os meses aqui foram dois, três, cinco ou no máximo batendo 10 dias”, externou Guilherme dos Anjos.

“É uma coisa que ainda está totalmente dentro do normal. Na competição, são poucas as equipes que estão atrasando mais do que isso. Então vejo isso como algo natural no momento, muito em função de fluxo de caixa. Como a gente tem acesso ao presidente, ele explica e é uma pessoa muito aberta. O clube é muito direto: vem, senta, demonstra, normalmente coloca uma data e cumpre. Vem sendo assim, e assim que eu espero que o clube continue realizando”, concluiu.

Próximo compromisso

Buscando retomar o caminho das vitórias na Série B, o Náutico visita o Avaí no próximo domingo (12), às 16h, na Ressacada, em partida válida pela 17ª rodada. O Timbu perdeu colocações importantes na tabela e atualmente ocupa a 12ª posição, com 21 pontos.

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