Avaí x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 17ª rodada da Série B

Com jejum de vitórias, o Náutico visita o clube catarinense neste domingo (12), na Ressacada

Wenderson, volante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vivendo um período de jejum de vitórias e tentando diminuir a pressão sobre os últimos resultados, o Náutico visita o Avaí neste domingo (12), às 16h, na Ressacada, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Timbu não vence há seis partidas na Segunda Divisão, incluindo quatro derrotas no período. A equipe não conseguiu fazer valer o fator casa e somou apenas um ponto nos dois últimos jogos no Recife.

Os maus resultados fizeram os alvirrubros despencarem na tabela de classificação. Antes brigando pelo G6, o Náutico agora é o 12º colocado, com 21 pontos e mais próximo do Z4 do que da zona de classificação.

O Avaí recebe o clube pernambucano em situação parecida. O Leão da Ilha vem de quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Segundona, ocupando a 18ª posição, com 13 pontos conquistados.

Náutico

Para reencontrar o caminho dos triunfos, o Náutico terá que lidar com ausências importantes contra o Avaí. O atacante Vinícius segue fora com uma lesão de grau 3 na posterior direita. Além do camisa 7, o zagueiro Betão e o lateral Arnaldo também deverão ser desfalques por problemas físicos.

Em compensação, Paulo Sérgio já vive reta final de transição após uma lesão e tem expectativa de ser relacionado. Outra ausência ficará por conta do meia Dodô. O jogador não compareceu ao treinamento nas vésperas do jogo e foi tirado da relação pela comissão técnica.

Para aumentar os desfalques, o Náutico também não contará com o reforço recente de Jean Carlos. Apesar de já regularizado, o meia não viajou para Santa Catarina e estará fora da relação.

Com exceção de Jean Carlos, os demais recém-chegados estarão à disposição da comissão técnica. Com isso, o Timbu poderá contar com o zagueiro Léo Índio e o atacante Kauan Maranhão contra o Avaí.

Avaí

Também vivendo uma má fase na Série B, o clube catarinense optou pela demissão do técnico Cauan de Almeida. Para substituí-lo, o Leão da Ilha trouxe Allan Aal, velho conhecido da torcida alvirrubra, que fará a sua estreia neste domingo.

Para o jogo, o novo comandante não poderá contar com o volante Paulo Vitor, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em compensação, o meia Luiz Henrique volta ao time após cumprir suspensão na última rodada.

Ficha do jogo



Avaí: Igor Bohn; Wesley Gasolina, Allyson, João Maistro e DG; Jamerson, Zé Ricardo, Luiz Henrique e Jean Lucas; Thayllon e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal.



Náutico: Muriel, Matheus Ribeiro, Wanderson, Igor Fernandes e Léo Jance; Luiz Felipe, Wenderson e Felipe Cardoso; Victor Andrade, Júnior Todinho e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



Horário: 16h



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Local: Ressacada, em Florianópolis



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Henrique Perinelli Oliveira (ambos de SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)



Transmissão: Rede TV (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e GOAT (YouTube)

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