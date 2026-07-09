Promovendo ajustes no elenco, Náutico acerta a saída do meia-atacante Juninho

Juninho, ex-jogador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Com a abertura da janela extraordinária de transferências da CBF, o Náutico vem promovendo os primeiros ajustes no elenco para a sequência da Série B. Após anunciar os primeiros reforços, o Timbu acertou a saída do meia-atacante Juninho. A informação foi confirmada pelo técnico Guilherme dos Anjos, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9).

Segundo o comandante alvirrubro, o atleta foi comunicado de que não fazia mais parte dos planos, e as partes chegaram a um acordo quanto à saída.

“Juninho já entrou em acordo com o clube, muito tranquilo. É um atleta de quem nós esperávamos muito. Foi uma contratação muito bem vista por todos, mas na vida e no futebol nem tudo dá certo. A gente tem que achar alternativas. E a responsabilidade de trazer os jogadores e tirá-los daqui é minha, do professor (Hélio dos Anjos) e do clube em conjunto”, externou Guilherme dos Anjos.

Juninho deixa o Náutico com apenas 12 jogos realizados com a camisa alvirrubra e um gol marcado, ainda pelo Campeonato Pernambucano. O jogador chegou ao clube cercado de expectativas pela temporada que havia feito pela Ferroviária, onde marcou 10 gols e distribuiu sete assistências em 49 jogos.

Yuri Silva também fora dos planos

Ainda segundo Guilherme dos Anjos, o lateral-esquerdo Yuri Silva também deixou de fazer parte dos planos alvirrubros. O defensor já foi comunicado da decisão e agora trabalha para acertar com um novo clube na sequência da temporada.

“O atleta foi comunicado de que talvez não teria tanto espaço. Mas está sendo respeitado aqui dentro e treina no dia a dia com a gente. São decisões técnicas. E essas decisões não ocorreram pelo momento. Espero que ele e nós encontremos uma solução, acho que é importante para ele jogar”, ressaltou o treinador.

Diferentemente de Juninho, Yuri Silva teve alta minutagem com a camisa alvirrubra no início da temporada. O jogador de 30 anos, que chegou do Athletic-MG, realizou 21 jogos e distribuiu quatro assistências, sendo destaque no Campeonato Pernambucano e perdendo espaço durante a Série B.



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