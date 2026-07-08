Jean Carlos detalha acerto com o Náutico e ressalta responsabilidade de retorno: "Achei que era o momento"

O meia de 34 anos volta ao Náutico com contrato até o final de 2027 após uma primeira passagem marcante no clube

Jean Carlos em treinamento pelo Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Na tarde desta quarta-feira (8), o Náutico apresentou oficialmente o meia Jean Carlos, que volta ao clube após uma primeira passagem marcante. O jogador de 34 anos retorna aos Aflitos com contrato até o final de 2027 e com alta expectativa criada pelo torcedor alvirrubro.

Em sua apresentação, Jean Carlos detalhou como foi o acerto para voltar ao clube após quatro anos. O meia enfatizou o seu desejo de atuar novamente no Timbu e ressaltou a responsabilidade que carregará junto.

“Desde quando o Guilherme e o Hélio voltaram para o Náutico, a gente se fala. Este ano, quando eles novamente me ligaram, eu não sabia se iria sair da Chapecoense. Conversei com meus agentes, minha esposa e a gente achou que era o momento (de voltar). O Hélio é uma pessoa muito direta e falei que queria voltar. Em seguida, começaram as negociações. Desde o momento que eu deixei claro para eles que queria voltar, acho que foi mais fácil”, externou Jean Carlos.

“Eu sei da responsabilidade de vestir a camisa do Náutico novamente. Sei da esperança e da expectativa que a torcida tem em mim. Volto com muita vontade e profissionalismo, querendo conquistar mais pelo clube”, concluiu.

O camisa 20 alvirrubro também comentou sobre a sua atual fase e como chega ao clube. Entre as passagens no Náutico, Jean atuou por Ceará, Juventude, Criciúma e Chapecoense, onde fez 34 jogos, marcou cinco gols e distribuiu três assistências na atual temporada.

“Eu acho que a liderança vai se construindo ao natural. Líderes muitos podem ser, mas eu tento, na minha carreira, ser exemplo nos lugares que passo. Tenho uma identificação com o clube e tenho já liderança no vestiário, chegando para agregar. Eu chego o mesmo Jean, com os mesmos números de intensidade, profissionalismo e vontade de estar em campo”, enfatizou.

“Sempre procurei, nos anos que estava aqui, me cuidar para estar dentro de campo. Não foi diferente quando eu saí daqui. Se for procurar os números, a maioria dos jogos eu estou dentro de campo. Estava jogando na Chapecoense e fui o único jogador que fez todas as partidas na temporada. Chego mais maduro, mas com a mesma intensidade física e a mesma vontade de vencer”, completou o meia alvirrubro.

Vaga no time

Atuando prioritariamente como meia armador, Jean Carlos chega ao Náutico tendo a concorrência de Dodô, um dos destaques alvirrubros na temporada. Projetando sua vaga entre os titulares, o camisa 20 comentou a possibilidade de jogar ao lado do atual meia titular.

“Dodô vem fazendo uma boa temporada e o clube só tem a ganhar com isso. A questão de jogar junto é para o Hélio decidir. Creio que dê, sim, para a gente jogar junto, caso o Hélio decida. Eu sempre digo que é muito bom jogar ao lado de jogador inteligente. É mais fácil resolver algumas situações”, externou Jean Carlos.

O novo reforço alvirrubro já está integrado ao elenco e aguarda sua regularização junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Se tiver seu nome publicado a tempo, Jean Carlos poderá estrear diante do Avaí, no próximo domingo (12), fora de casa.



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