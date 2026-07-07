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Náutico
SÉRIE B

Após sequência dura, Náutico encara rivais da parte de baixo da tabela na Série B

Sem vencer há seis partidas, o Náutico tenta espantar a má fase contra adversários que brigam contra o rebaixamento

Caio Antunes

Publicado: 07/07/2026 às 18:04

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Elenco do Náutico na Série B/Rafael Vieira / CNC

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

Após uma dura sequência enfrentando adversários da parte de cima da tabela, o Náutico terá um "respiro" na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos próximos três compromissos, os últimos do primeiro turno, o Timbu encarará apenas equipes que brigam contra o rebaixamento e estão abaixo do próprio clube alvirrubro na classificação.

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A sequência do Náutico se inicia visitando o Avaí, no próximo domingo (12), pela 17ª rodada. Enquanto os alvirrubros estão na 12ª posição, com 21 pontos, o clube catarinense é o 18º colocado, com 13.

Ainda longe do Recife, o Timbu realizará um duelo nordestino contra o CRB. O Galo da Pajuçara é apenas o 15º colocado, com 19 pontos, e chegará pressionado para o confronto em Alagoas.

Fechando o primeiro turno, o Náutico volta a atuar no estádio Esportes da Sorte Aflitos em duelo contra o Londrina. O clube paranaense atualmente ocupa a 16ª posição, com 18 pontos, e vem brigando contra a degola durante toda a Segundona.

Sequência do Náutico:

Avaí: fora (atual 18º colocado)
CRB: fora (atual 15º colocado)
Londrina: casa (atual 16º colocado)

Má fase do Náutico

O Náutico enfrentou grandes dificuldades encarando algumas das principais equipes na briga pelo acesso. Em forte sequência de confrontos diretos, o Timbu acumulou quatro derrotas e apenas dois empates nos seis jogos que disputou.

O recorte negativo fez o clube alvirrubro despencar na tabela da Série B. Antes brigando pelo G6, a equipe agora possui a mesma distância, em pontos, dos seis primeiros colocados e do Z4.

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