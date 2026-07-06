Náutico exerce opção de compra em definitivo do meia Dodô junto ao Coimbra

Sem peso imediato no caixa: Náutico compra Dodô e só começa a pagar em 2027

Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (6), o acerto definitivo da permanência do meia Dodô nos Aflitos. A diretoria alvirrubra notificou o Coimbra-MG sobre o exercício da cláusula de opção de compra prevista no contrato de empréstimo do atleta, adquirindo 50% dos seus direitos econômicos.

O investimento total na operação é de R$ 800 mil. Segundo o comunicado emitido pelo clube, o montante será quitado de forma parcelada em cinco vezes. O acordo dá um fôlego financeiro ao Timbu no curto prazo, já que o vencimento da primeira parcela ficou fixado apenas para fevereiro de 2027.

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Em nota oficial, o Náutico destacou que a movimentação faz parte de uma estratégia de valorização do patrimônio e consolidação do elenco atual.

“A permanência de Dodô representa mais um investimento do Náutico na manutenção da base do elenco e na continuidade do planejamento esportivo para as próximas temporadas”, pontuou a nota do clube.

Peça-chave e protagonismo nos Aflitos

Contratado em dezembro de 2025 para reformular o setor de criação da equipe, Dodô rapidamente se consolidou como uma das principais referências técnicas do elenco. Até o momento, o meio-campista soma 25 partidas com a camisa alvirrubra, contabilizando oito gols e cinco assistências.

