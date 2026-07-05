Técnico do Náutico admite momento de oscilação, mas defende atuação contra o Juventude

O comandante alvirrubro avaliou como boa a atuação da equipe, ressaltando a qualidade do adversário

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico ampliou a má fase na Série B do Campeonato Brasileiro e chegou ao sexto jogo sem vitória neste domingo (5), ao empatar por 0 a 0 com o Juventude, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Apesar do jogo pouco inspirado, o técnico Guilherme dos Anjos defendeu a atuação da equipe, ressaltando a qualidade do adversário. O comandante alvirrubro também admitiu o momento de oscilação, mas pregou serenidade para a sequência.

“Realmente é um momento de oscilação de resultado. O que deixa a gente feliz é que, nessa partida contra o Juventude, a gente não oscilou tanto em performance. A gente conseguiu voltar a ser uma equipe que deixa o adversário bem longe do gol e cria mais chances claras”, avaliou o técnico.

“É ter serenidade e tranquilidade para passar por esse tipo de momento. Todas as equipes vão oscilar dentro da competição, não é só o Náutico. Disputamos um jogo contra uma grande equipe da divisão. Conseguimos atuar daquilo que a gente gosta. Infelizmente, o gol não veio”, concluiu o treinador.

Com a sequência sem vitórias, o Náutico está na 12ª posição da tabela da Segundona, com 21 pontos conquistados. O clube pernambucano agora volta a campo no próximo domingo (12), quando visita o Avaí, em Santa Catarina.

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