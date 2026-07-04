Náutico sofre com desfalques para encarar o Juventude; confira provável escalação

A comissão técnica do Náutico terá problemas para escalar a equipe neste domingo (5)

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Rafael Vieira / CNC)

Buscando espantar a má fase e voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá que lidar com desfalques importantes para receber o Juventude. O Timbu encara a equipe gaúcha neste domingo (5), às 20h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Devido à suspensão e a questões físicas, a comissão técnica alvirrubra sofrerá com problemas para escalar a equipe. Na parte disciplinar, o volante Luiz Felipe é ausência confirmada por cumprir suspensão.

Em relação aos jogadores fora por lesão, o atacante Vinícius e o zagueiro Betão já estão descartados para o jogo devido ao processo de recuperação. O camisa 7, aliás, deverá perder uma quantidade maior de jogos por causa de uma lesão muscular.

Além deles, o lateral-direito Arnaldo, o volante Leonai e o atacante Paulo Sérgio são tratados como dúvidas, com poucas chances de irem a campo.

O único retorno confirmado ficará por conta do atacante Júnior Todinho. O ponta alvirrubro já realizou o processo de transição após se recuperar de uma lesão de grau 1 na posterior da coxa. A expectativa é de que Todinho seja relacionado, com chances até de ser titular.

Na vaga de Vinícius, referência ofensiva da equipe, o técnico Hélio dos Anjos deverá optar por Victor Andrade. Na vaga de volante, Samuel é o favorito para entrar no time. Na defesa, Betão tende a ser substituído por Mateus Silva, caso Igor Fernandes siga na defesa.

Provável escalação do Náutico:

Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Léo Jance (Yuri Silva); Samuel, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Felipe Saraiva (Júnior Todinho) e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

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