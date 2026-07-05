Náutico x Juventude: veja onde assistir, horário e escalações pela 16ª rodada da Série B

Tentando reencontrar o caminho das vitórias, o Timbu recebe o clube gaúcho neste domingo (5)

Dodô, meia do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Buscando interromper uma sequência de cinco jogos sem vitória, o Náutico recebe o Juventude neste domingo (5), às 20h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. A partida, válida pela 16ª rodada da Série B, ocorre no mesmo dia do jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo, o que deverá impactar o público presente no estádio.

O Timbu tentará fazer valer o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias. Em má fase, a equipe vem de quatro derrotas nesse recorte negativo, incluindo duas em casa.

A situação adversa fez o clube alvirrubro despencar na tabela da Segundona. Antes brigando pelas primeiras posições, o Náutico agora ocupa a 13ª posição, com 20 pontos conquistados.

O Juventude, por sua vez, vem ao Recife embalado na competição. O clube gaúcho engatou três vitórias seguidas e assumiu a 6ª posição na tabela, abrindo o G6 com 25 pontos somados.

Náutico

Além da fase ruim, o Náutico também terá que lidar com baixas importantes no jogo deste domingo. Referência ofensiva do time, Vinícius sofreu uma lesão muscular de maior gravidade e está descartado para a partida.

Além do camisa 7, Leonai também é desfalque confirmado por lesão. Os dois atletas se juntam ao volante Luiz Felipe, que cumpre suspensão após acúmulo de cartões amarelos.

As questões físicas se estendem a outros jogadores do elenco. Os atacantes Paulo Sérgio e Júnior Todinho e os defensores Arnaldo e Betão são tratados ainda como dúvidas para o duelo. As maiores chances de entrar em campo são de Júnior Todinho, em processo de transição.

Ainda sem poder contar com os reforços recentes, devido à não abertura da janela de transferências, a comissão técnica alvirrubra terá problemas para escalar o Náutico. Na vaga de Vinícius, Victor Andrade deve assumir a função na beirada do ataque. Com dois volantes fora, Samuel e Auremir disputam uma vaga no meio-campo.

Juventude

Em ascensão na Série B, o Ju vem apostando em seu forte sistema defensivo. Nos três triunfos consecutivos, o time do técnico Maurício Barbieri não sofreu gols, demonstrando a eficácia da linha de três zagueiros.

Ofensivamente, o centroavante Safira e o meia Raí são os principais destaques. Em relação às ausências, o clube gaúcho não deverá contar com o experiente Alan Kardec, que se recupera de uma lesão muscular.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Reginaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Léo Jance; Samuel, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Felipe Saraiva e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Horário: 20h30

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos, no Recife



Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)



Transmissão: GE TV, Premiere, Sportv



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