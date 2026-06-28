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Náutico: Muriel admite momento ruim, mas garante: "Tenho convicção que vamos reverter situação"

O experiente goleiro do Náutico pregou união de todo o clube para espantar a má fase

Caio Antunes

Publicado: 28/06/2026 às 21:55

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Elenco do Náutico na Série B/Rafael Vieira / CNC

Elenco do Náutico na Série B (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória neste domingo (28). O Timbu foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0, em casa, e segue passando por uma má fase na Série B, o que o fez cair para a 12ª posição na tabela.

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Após o novo revés, o goleiro Muriel admitiu que a equipe está passando por um momento ruim. O experiente arqueiro, porém, mostrou confiança de que o Náutico vai reverter a situação, pregando a união do clube.

“Acima de tudo é continuar acreditando. É saber que a gente está jogando um campeonato muito difícil e todos os jogos são desse nível. Infelizmente, a sequência a gente acaba lamentando mais por essa camisa que é muito pesada e não merece isso”, iniciou Muriel.

“Nosso torcedor não merece e a gente também não merece pelo que a gente tem trabalhado e feito nos jogos. Tanto que o torcedor sai aplaudindo, isso é um sinal (…). A gente tem que continuar unidos: grupo, torcida, comissão e direção. E eu tenho convicção de que a gente vai reverter essa situação”, concluiu.


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Má fase , Muriel , Náutico , série b
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