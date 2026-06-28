Náutico perde para o Goiás nos Aflitos e estende má fase na Série B

Partida entre Náutico x Goiás na Série B (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico não conseguiu se recuperar e estendeu a má fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (28), o Timbu foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0 no estádio Esportes da Sorte Aflitos, em partida válida pela 15ª rodada. O gol solitário da partida foi marcado pelo lateral Djalma, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o clube alvirrubro chegou a cinco partidas sem vitória na Segundona, com quatro derrotas nesse recorte. O momento negativo fez a equipe cair para a 12ª posição na tabela, com 20 pontos somados. Com a vitória, o Goiás espantou a crise e chegou à 10ª posição, com 21 pontos.

O Náutico voltará a atuar em casa no próximo compromisso pela Série B. No próximo domingo, 5 de julho, o Timbu recebe o Juventude pela 16ª rodada. O Esmeraldino, por sua vez, recebe o Ceará no dia 4 de julho.

O jogo



Com mudanças importantes em sua escalação, o Náutico iniciou a partida com dificuldades de impor o seu ritmo ofensivo. O Goiás foi mais perigoso em suas investidas nos primeiros 10 minutos, sobretudo pelo lado esquerdo de ataque.



Ao decorrer da primeira etapa, o Timbu passou a reter mais a posse de bola no campo de defesa adversário, mas sem conclusões concretas de gol. O clube alvirrubro não conseguiu exercer a sua tradicional pressão atuando em casa no começo de partida.



Com 25 minutos, o Esmeraldino aproveitou a instabilidade do adversário e abriu o placar. Em grande passe de Lucas Lima, o lateral Djalma invadiu a área com muita liberdade e bateu na saída do goleiro Muriel, fazendo o tom das cobranças subir nos Aflitos.



Apenas aos 34 minutos, o Náutico conseguiu levar perigo ao gol do Goiás efetivamente. Realizando jogadas individuais, Vinícius arriscou de longe por duas oportunidades e parou na defesa do goleiro Thiago Rodrigues.



Os alvirrubros passaram a melhorar a construção na reta final do primeiro tempo, mas ainda com dificuldades nas finalizações da jogada. Com exceção de Vinícius, o restante do sistema ofensivo do Náutico pouco conseguiu contribuir para tirar o zero do placar.



Segundo tempo



Precisando melhorar o ataque, o técnico Hélio dos Anjos promoveu a entrada de Victor Andrade, substituindo o apagado Felipe Saraiva. Mais exposto buscando o empate, o Náutico ofereceu contra-ataques para o Goiás, que foi perigoso explorando as costas da defesa nos primeiros minutos de segunda etapa.



Com o Timbu ainda sem conseguir entrar no jogo, a comissão técnica também acionou o lateral Matheus Ribeiro e o jovem atacante Luiz Cláudio antes dos 15 minutos.



O Náutico, porém, seguiu com dificuldades de produzir para chegar ao gol de empate. O Goiás foi tirando o ímpeto alvirrubro e passou a travar o jogo para manter o resultado favorável.



Aos 32 minutos, o Timbu se aproximou do gol de empate na jogada área. Após cobrança de escanteio, Luiz Felipe cabeceou no segundo pau e a bola passou rente à trave. Com 38, foi a vez de Dodô receber bola dentro da área e parar no arqueiro do Goiás.



A reta final da partida seguiu a tônica de todo o segundo tempo. O Náutico continuou com grande dificuldade para construir ofensivamente, enquanto o Goiás se defendeu com intensidade para segurar o resultado. Já nos acréscimos, o Timbu ainda viu Vinícius sair lesionado, fazendo a equipe ficar com um jogador a menos.





Ficha do jogo



Náutico: 0

Muriel, Reginaldo (Mateus Ribeiro), Índio (Wanderson), Igor Fernandes e Léo Jance (Luiz Paulo); Wenderson, Luiz Felipe e Dodô; Vinícius, Felipe Saraiva (Victor Andrade) e Derek (Luiz Cláudio). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Goiás:1

Thiago Rodrigues, Rodrigo Soares, Ramon Menezes, Luiz Felipe e Djalma (Luisão); Felipe Machado, Lucas Rodrigues (Baldória), Kadu Sousa (Halerrandro) e Lucas Lima; Jean Carlos (Diego Caito) e Cadu (Juninho). Técnico: Leandro Campos.

Gol: Djalma (25’ / 1T)



Cartões amarelos: Rodrigo Soares (Goiás) e Luiz Felipe (Náutico)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos, no Recife

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Público: 7.265

Renda: R$ 217.480

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

