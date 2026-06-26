Adversário do Náutico, Goiás passa por momento de forte pressão e troca de técnico

O treinador Daniel Paulista deixou o clube esmeraldino antes do duelo contra o Náutico

Elenco do Goiás, próximo adversário do Náutico na Série B (Divulgação / Goiás)

Se o Náutico vive momento de oscilação e busca retomar o caminho das vitórias na Série B, a situação ainda mais negativa ocorre com o seu próximo adversário. O Goiás chega para encarar o Timbu, neste domingo (28), às 18h30, em momento de forte pressão e troca no comando técnico.

Após sequência de quatro jogos sem vitória, incluindo duas derrotas elásticas em casa, o técnico Daniel Paulista deixou o clube esmeraldino. Para substituí-lo, o Goiás agiu rápido no mercado e anunciou Mozart Santos, ex-Ceará.

O novo comandante, porém, iniciará o seu trabalho apenas na próxima semana e não viaja ao Recife para o duelo no estádio Esportes da Sorte Aflitos. Os visitantes serão comandados pelo auxiliar da casa, Leandro Campos, contra o Timbu.

Antes da sequência negativa que custou o cargo de Daniel Paulista, o Goiás já vinha convivendo com oscilações na Série B do Campeonato Brasileiro. Desde o início da competição, o Esmeraldino não conseguiu traduzir em resultados o alto investimento para brigar nas primeiras posições.

Sem engrenar, o Goiás ocupa atualmente apenas a 12ª posição na tabela da Série B, com 18 pontos conquistados. A equipe enxerga no confronto contra o Náutico, válido pela 15ª rodada, uma chance de mudar a chave na reta final do primeiro turno e voltar a vencer após mais de um mês de jejum.

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