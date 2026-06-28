Náutico x Goiás: veja onde assistir, horário e escalações pela 15ª rodada da Série B

Reginaldo, Dodô e Wenderson, jogadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de uma sequência negativa de quatro jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico busca retomar um momento mais positivo na temporada contra o Goiás. O Timbu recebe o Esmeraldino neste domingo (28), às 18h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, em partida válida pela 15ª rodada.

Com três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos, o clube alvirrubro despencou na tabela da Segundona, caindo para a 9ª posição, com 20 pontos conquistados. O Goiás também vem distante das primeiras posições e ocupa o 12º lugar, com 18 pontos.

Náutico

Para tentar retornar ao caminho dos triunfos, o Náutico terá que lidar com desfalques importantes na equipe. No sistema defensivo, o zagueiro Betão e o lateral-direito Arnaldo saíram lesionados na derrota para o Vila Nova e não terão condições de jogo.

Para a vaga de Arnaldo, Reginaldo deverá seguir atuando como titular na função. Para o lugar de Betão, porém, a substituição demanda mais cautela. O reserva imediato é o zagueiro Wanderson, mas Hélio dos Anjos também trabalha com a possibilidade de trazer Igor Fernandes, colocando Yuri Silva na lateral-esquerda. Zagueiros de ofício, Índio e Gustavo Henrique correm por fora na disputa.

As baixas alvirrubras não se limitam ao sistema defensivo. No ataque, Paulo Sérgio e Júnior Todinho são mais dois desfalques para o jogo deste domingo. Ambos os atacantes ainda se recuperam de problemas musculares e ainda não terão condições de entrar em campo.

Em compensação, o centroavante Derek volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada. O jogador vem sendo titular na referência do ataque com os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

Goiás

O Goiás também vem em má fase nas últimas rodadas. O clube, porém, optou pela interrupção do trabalho do técnico Daniel Paulista após quatro jogos sem vitória e duas derrotas por placar elástico em casa. Para o seu lugar, Mozart Santos foi contratado.

O novo comandante, porém, ainda não estará na beira do campo no duelo no Recife e só iniciará o seu trabalho na próxima semana. Com isso, o auxiliar da casa, Leandro Campos, comanda os esmeraldinos.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Reginaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes (Wanderson) e Yuri Silva; Leonai, Wenderson e Dodô; Vinícius, Victor Andrade e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



Goiás: Thiago Rodrigues, Diego Caito, Ramon Menezes, Luiz Felipe e Nicolas; Felipe Machado, Baldória, Juninho e Lucas Lima; Esli Garcia e Anselmo Ramon.



Horário: 18h30



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos, no Recife



Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

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