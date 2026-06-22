Náutico conta com força dos Aflitos para voltar a vencer na Série B

Equipe do Náutico no estádio Esportes da Sorte Aflitos (Rafael Vieira/CNC)

Vivendo um dos seus momentos de maior instabilidade na temporada, o Náutico tenta contar com a força do Esportes da Sorte Aflitos para voltar a vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória, com três derrotas e um empate.

Após dois jogos seguidos fora de casa, o clube alvirrubro volta ao Recife para receber o Goiás, tentando deixar para trás os resultados negativos consecutivos. O Náutico receberá o Esmeraldino no próximo domingo (28), pela 15ª rodada da Segundona.

Além da perda de confiança, os resultados adversos também fizeram o Timbu despencar na tabela. Brigando pelas primeiras posições, os alvirrubros caíram para o 9º lugar, estagnando em 20 pontos conquistados.

Apesar de contar com a força de sua torcida e a atmosfera de caldeirão, o Náutico vem de derrota recente em casa para o Fortaleza, já em meio à sequência negativa.

O clube pernambucano, aliás, tenta melhorar o seu aproveitamento em casa na competição. Em seis jogos disputados, o Timbu conta com três vitórias e três derrotas, contabilizando apenas o 12º melhor aproveitamento como mandante na Série B.

Chance de voltar a embalar

Além da importância do duelo contra o Goiás, o Náutico engatará um segundo jogo seguido nos Aflitos. Depois do Esmeraldino, a equipe receberá o Juventude, no dia 5 de julho. A sequência diante de sua torcida poderá ser de grande importância para o time voltar a embalar e brigar por uma vaga no G6.



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