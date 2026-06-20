"Chateação é grande, mais uma vez tomamos muitos gols", diz técnico do Náutico

O técnico Hélio dos Anjos não "passou pano" e criticou de forma contundente as falhas do sistema defensivo do Náutico contra o Vila Nova

Náutico perdeu para o Vila Nova (Mateus Dutra/ CNC)

O técnico Hélio dos Anjos não “passou pano” e criticou de forma contundente as falhas do sistema defensivo do Náutico contra o Vila Nova. O Timbu levou três gols em 17 minutos, reagiu, mas acabou derrotado por 4 a 3 na noite deste sábado (20), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 14ª rodada da Série B.

“A chateação é muito grande como nosso jogo nos momentos iniciais, com o desequilíbrio da nossa equipe em relação à ofensividade e o momento de defender foi péssimo. Pagamos um preço muito alto. Poderíamos ter tomado até mais gols. Mais uma vez tomamos muitos gols”, declarou Hélio dos Anjos.

Fim de jogo em Goiânia, pela 14ª rodada do Brasileirão Série B: Vila Nova 4x3 Náutico.



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Foi o quarto jogo sem vitória do alvirrubro, que nesse recorte perdeu também do Sport e do Fortaleza e empatou com o Novorizontino. Com essa queda de rendimento, o Náutico caiu para a sétima colocação, com 20 pontos. Já o Vila assumiu a liderança, com 28 pontos.

Dos 10 primeiros colocados, o Náutico é o time que mais levou gols: 18. Sem paciência com os erros da defesa, a comissão técnica alvirrubra fez duas mudanças com 30 minutos de jogo. Após festival de falhas, o zagueiro Mateus Silva deixou o gramado, assim como o volante Leonai. Matheus Ribeiro foi para a lateral esquerda e Igor Fernandes para a zaga. E o garoto Luiz Cláudio reforçou o ataque.

“Você nem mexe muito na parte tática, mas sim no emocional. O desequilíbrio estava muito grande. Já a questão ofensiva é isso, meu time vai jogar sempre para dentro do adversário A reação foi positiva, mas no geral o resultado foi muito negativo”, finalizou Hélio.

O Timbu volta a campo no domingo (28), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, contra o Goiás.

