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SÉRIE B

"Chateação é grande, mais uma vez tomamos muitos gols", diz técnico do Náutico

O técnico Hélio dos Anjos não "passou pano" e criticou de forma contundente as falhas do sistema defensivo do Náutico contra o Vila Nova

Marcos Leandro

Publicado: 20/06/2026 às 22:39

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Náutico perdeu para o Vila Nova/Mateus Dutra/ CNC

Náutico perdeu para o Vila Nova (Mateus Dutra/ CNC)

O técnico Hélio dos Anjos não “passou pano” e criticou de forma contundente as falhas do sistema defensivo do Náutico contra o Vila Nova. O Timbu levou três gols em 17 minutos, reagiu, mas acabou derrotado por 4 a 3 na noite deste sábado (20), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 14ª rodada da Série B.

“A chateação é muito grande como nosso jogo nos momentos iniciais, com o desequilíbrio da nossa equipe em relação à ofensividade e o momento de defender foi péssimo. Pagamos um preço muito alto. Poderíamos ter tomado até mais gols. Mais uma vez tomamos muitos gols”, declarou Hélio dos Anjos.

 

 

Foi o quarto jogo sem vitória do alvirrubro, que nesse recorte perdeu também do Sport e do Fortaleza e empatou com o Novorizontino. Com essa queda de rendimento, o Náutico caiu para a sétima colocação, com 20 pontos. Já o Vila assumiu a liderança, com 28 pontos.

Dos 10 primeiros colocados, o Náutico é o time que mais levou gols: 18. Sem paciência com os erros da defesa, a comissão técnica alvirrubra fez duas mudanças com 30 minutos de jogo. Após festival de falhas, o zagueiro Mateus Silva deixou o gramado, assim como o volante Leonai. Matheus Ribeiro foi para a lateral esquerda e Igor Fernandes para a zaga. E o garoto Luiz Cláudio reforçou o ataque.

“Você nem mexe muito na parte tática, mas sim no emocional. O desequilíbrio estava muito grande. Já a questão ofensiva é isso, meu time vai jogar sempre para dentro do adversário A reação foi positiva, mas no geral o resultado foi muito negativo”, finalizou Hélio.

O Timbu volta a campo no domingo (28), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, contra o Goiás.

ataque , Hélio dos Anjos , Náutico
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