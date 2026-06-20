Náutico leva três gols em 17 minutos, reage, mas perde do Vila Nova pela Série B

Foi o quarto jogo sem vitória do Náutico, que nesse recorte perdeu também do Sport e do Fortaleza e empatou com o Novorizontino

Náutico perdeu para o Vila Nova (Mateus Dutra/ CNC)

Se alguém ainda tinha dúvida da fragilidade defensiva do Náutico, teve mais uma prova. O Timbu levou três gols do Vila Nova em 17 minutos, reagiu, mas acabou derrotado por 4 a 3 na noite deste sábado (20), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 14ª rodada da Série B.

Foi o quarto jogo sem vitória do alvirrubro, que nesse recorte perdeu também do Sport e do Fortaleza e empatou com o Novorizontino.

Com essa queda de rendimento, o Náutico caiu para a sétima colocação, com 20 pontos. Já o Vila assumiu a liderança, com 28 pontos. O Timbu volta a campo no domingo (28), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, contra o Goiás.

Fim de jogo em Goiânia, pela 14ª rodada do Brasileirão Série B: Vila Nova 4x3 Náutico.



????: Mateus Dutra pic.twitter.com/GTuBxDVnMJ — Náutico (@nauticope) June 21, 2026

O JOGO

Com muitos desfalques no ataque, Hélio e Guilherme dos Anjos optaram por mudar o esquema, com a entrada de mais um volante, Luiz Felipe, ao lado de Leonai e Wenderson. A ideia era reforçar a marcação, mas ficou só na intenção. Com menos de 20 minutos de jogo, o Vila Nova fez três gols.

O pesadelo começou aos três minutos. Janderson levou a melhor no duelo contra Reginaldo e bateu firme: 1 a 0. Enquanto o Náutico ainda tentava assimilar o golpe, veio o segundo gol dos goianos. Ryan tocou para André Luís e daí para a rede. E tinha mais. Aos 17, André Luís achou Janderson livre para fazer o terceiro do Vila.

Sem paciência com os erros da defesa, a comissão técnica alvirrubra fez duas mudanças. Após festival de falhas, o zagueiro Mateus Silva deixou o gramado, assim como o volante Leonai. Matheus Ribeiro foi para a lateral esquerda e Igor Fernandes para a zaga. E o garoto Luiz Cláudio reforçou o ataque.

O Náutico até criou boas chances e diminuiu a vergonha aos 35. O lateral Nathan Camargo cortou errado e Dodô empurrou para o fundo da rede. Mas a reação parou por aí. Aos 41, Janderson chutou no travessão e, no rebote, Ryan transformou o placar em goleada: 4 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Os técnicos do Náutico fizeram mais uma mudança para a etapa complementar. Arnaldo entrou no lugar de Reginaldo. O jogo teve um ritmo menos intenso no segundo tempo. Bom para o Náutico, que diminuiu o prejuízo aos 19, em belo gol de Vinícius: 4 a 2.

O Vila Nova passou a administrar o placar e o Timbu cresceu. Por pouco Dodô não fez mais um, mas o meia cabeceou errado. Aos 45, o garoto Luiz Claúdio devolveu a esperança ao marcar de cabeça. O Náutico pressionou nos acréscimos, mas não conseguiu empatar.



FICHA DO JOGO - VILA NOVA 4X3 NÁUTICO

Vila Nova: Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Dodô (Dudu); Ryan (Hayner), Janderson e André Luís (Dellatorre). Técnico: Guto Ferreira.

Náutico: Muriel; Reginaldo (Arnaldo) (Leo Jance), Mateus Silva (Matheus Ribeiro), Betão e Igor Fernandes; Leonai (Luiz Cláudio), Luiz Felipe, Wenderson e Dodô; Victor Andrade (Felipe Cardoso) e Vinícius. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO).

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Lucio Beiersdorf (RS)

VAR: Vinicius Gomes do AmaralMG

Gols: Janderson (3’1º) e (18’/1º), André Luís (5’/1º), Dodô (35’/1º) e Ryan (41’/1º); Vinícius (19’/2º) e Luiz Cláudio (45’/2º)

Cartões Amarelos: Tiago Pagnussat (VIL); Matheus Silva (NAU).

