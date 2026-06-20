Vila Nova x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 14ª rodada da Série B

O Timbu visita a equipe goiana neste sábado (20), em confronto direto pelo G6 da Segundona

Jogadores do Náutico antes de partida pela Série B nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Após sair com o empate contra o Novorizontino, o Náutico tem mais um compromisso fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu visita o Vila Nova neste sábado (20), às 19h, em confronto direto pelo G6. O jogo acontece no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) e será válido pela 14ª rodada da Série B.

O alvirrubro pernambucano chega para o jogo na 7ª posição da tabela, com 20 pontos conquistados. O Vila Nova, por sua vez, está mais estabilizado na briga pelo acesso e é o vice-líder, com 25 pontos.

Contra o adversário goiano, o Náutico busca quebrar a incômoda sequência de três jogos sem vitória. Para isso, a equipe dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos conta com o retrospecto como visitante nesta Segundona. Os alvirrubros têm o terceiro melhor aproveitamento longe de casa, com 11 pontos conquistados em sete jogos.

Em contrapartida, o Vila Nova também conta com a força de atuar em casa. O Tigre é o segundo melhor mandante da competição, tendo conquistado quatro vitórias e dois empates quando atuou em seus domínios.

Náutico

Além da dificuldade do adversário, o Náutico também terá que lidar com desfalques importantes na equipe. A comissão técnica alvirrubra não poderá contar com os dois principais centroavantes do elenco. Derek estará suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Paulo Sérgio ainda se recupera de problema físico.

Outra ausência fica por conta do atacante Júnior Todinho. O jogador sentiu uma leve lesão muscular contra o Novorizontino, não tendo condições de entrar em campo neste sábado.

Para o lugar de Todinho, a substituição natural será a entrada de Victor Andrade no setor. Na referência de ataque, porém, a substituição é mais complexa. O técnico Hélio dos Anjos trabalha com a possibilidade de voltar a improvisar Vinicius no setor, além da chance de o jovem Luiz Claudio assumir a camisa 9.

Vila Nova

Após ser derrotado pelo Cuiabá como visitante, o Vila Nova mira voltar a vencer na Série B. Para isso, o técnico Guto Ferreira também terá que lidar com desfalques. O goleiro Helton Leite e o lateral-esquerdo Willian Formiga seguem fora por lesão, enquanto o zagueiro Anderson Jesus é tratado como dúvida.

No ataque, o Tigre ganha o importante retorno do centroavante Dellatorre. A expectativa é de que o jogador forme o trio ofensivo juntamente com Janderson e Ryan Lima, artilheiro da equipe na Série B com três gols.

Ficha do jogo



Vila Nova: Dalberson; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Anderson Jesus e Higor; João Vieira, Dudu e Dodô; Ryan, Janderson e Dellatorre. Técnico: Guto Ferreira.



Náutico: Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Vinícius e Luiz Cláudio (Juninho). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos



Horário: 19h



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Lucio Beiersdorf (RS)

VAR: Vinicius Gomes do AmaralMG



Transmissão: ESPN, Disney+, Goat (YouTube) e X Sports.

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