Hélio dos Anjos destaca Náutico preparado para encarar o Vila Nova: "Teremos solução"

O comandante do Náutico disse não lamentar os desfalques para a partida deste sábado (20)

Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico (Raphael Teixeira)

Em mais um confronto direto na briga pelo G6 da Série B, o Náutico visita o Vila Nova neste sábado (20), às 19h, no OBA. Além da dificuldade do adversário, o Timbu também terá que lidar com desfalques importantes para o jogo.

O principal problema da equipe alvirrubra para o duelo válido pela 14ª rodada será na posição de centroavante, com Derek, suspenso, e Paulo Sérgio, machucado, sendo ausências. Além deles, Júnior Todinho também desfalca a equipe com um problema muscular.

Em entrevista coletiva nas vésperas da partida, o técnico Hélio dos Anjos ressaltou a boa preparação da equipe para encarar o Vila Nova. O comandante alvirrubro preferiu não lamentar as ausências, garantindo que o time terá soluções para o duelo fora de casa.

“O Luiz Claudio (atacante da base) vem treinando muito bem, é um jogador jovem. Nós temos outras opções também. Já treinamos duas ou três alternativas que a gente tem. Nós temos alternativa, não tem por que lamentar. É uma pena, dois jogadores (Derek e Todinho) importantes, mas a gente vai ter solução”, destacou Hélio dos Anjos.

Situação na tabela

A equipe alvirrubra segue brigando na parte de cima da tabela da Série B e atualmente é a 7ª colocada, com 20 pontos. O Vila Nova é o vice-líder, tendo somado 25 pontos até aqui na Segundona.

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