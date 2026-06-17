Náutico demonstra interesse em repatriar meia Jean Carlos, atualmente na Chapecoense

Sondando os seus primeiros reforços para a próxima janela de transferências, o Náutico tem interesse no jogador de 34 anos

Jean Carlos, meia da Chapecoense (Rafael Bressan/ACF)

De olho na próxima janela de transferências, que será aberta no dia 20 de julho, o Náutico demonstrou interesse em repatriar o meia Jean Carlos, que está atualmente na Chapecoense. O Timbu enfrenta a concorrência de outros clubes e não terá facilidade para fechar negócio. A informação foi dada inicialmente pelo NE45.

Com 34 anos, Jean Carlos vem atuando na Série A pela Chape. Apesar da situação crítica da equipe na competição, o meia vem sendo utilizado com frequência e já conta com 34 jogos na temporada, contribuindo com cinco gols e três assistências.

Caso a negociação avance, Jean Carlos voltaria ao Náutico após uma primeira passagem marcante. Tendo atuado entre 2019 e 2022 nos Aflitos, o atleta possui uma forte identificação com o torcedor alvirrubro, tendo somado 151 jogos, 36 gols e 25 assistências.

Além dos números, Jean “Mágico”, como foi carinhosamente apelidado pelo torcedor, conquistou um título da Série C e dois Campeonatos Pernambucanos pelo Timbu.

Mercado do Náutico

Internamente, o Náutico trabalha para realizar um mercado ativo nesta janela do meio da temporada. A ideia é trazer reforços para agregar ao elenco em diferentes setores, em especial o sistema ofensivo, de olho no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

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