Náutico tem desfalques no sistema ofensivo para encarar o Vila Nova

A comissão técnica do Náutico terá que lidar com baixas por suspensão ou lesão no próximo compromisso pela Série B

Derek e Júnior Todinho, atacantes do Náutico (Rafael Vieira e Marcelo Chagas / CNC)

Em meio à sequência de jogos como visitante na Série B, o Náutico terá que lidar com desfalques em seu sistema ofensivo para visitar o Vila Nova. A comissão técnica do Timbu não terá os atacantes Derek e Júnior Todinho, com ausências por diferentes motivos.

Derek levou o terceiro cartão amarelo no último duelo contra o Novorizontino e cumprirá suspensão. Júnior Todinho, por sua vez, sofreu uma lesão na posterior da coxa e está descartado do jogo, segundo o próprio técnico Guilherme dos Anjos.

Para a vaga de centroavante, o Náutico ainda aguarda o retorno de Paulo Sérgio. O camisa 9, porém, ainda vive período de tratamento de uma lesão muscular e dificilmente terá condições de jogo. Com isso, as opções mais viáveis para o Timbu passam a ser o jovem da base Rosa ou Vinícius, que já atuou como referência ofensiva nesta Série B.

Sem a opção de Todinho, a comissão técnica alvirrubra deverá seguir utilizando Victor Andrade no setor, que já foi titular na última partida. O ponta disputa posição com Felipe Saraiva e Juninho.

Em contrapartida aos desfalques, o Náutico ganha o retorno de suspensão do zagueiro Mateus Silva. A expectativa é de que o defensor retome a sua vaga entre os titulares no miolo de zaga no lugar de Wanderson.

Preparação alvirrubra

O Náutico decidiu por não retornar ao Recife após o empate contra o Novorizontino do último domingo (14). A equipe já viajou para Goiás e seguirá realizando atividades durante a semana nas dependências de outros clubes na cidade de Goiânia.

O Timbu visita o Vila Nova neste sábado (20), às 19h, no OBA. A equipe alvirrubra segue brigando na parte de cima da tabela e atualmente é a 7ª colocada, com 20 pontos. O Tigre é o vice-líder, tendo somado 25 pontos até aqui na Segundona.

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