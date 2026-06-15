Técnico do Náutico valoriza empate contra o Novorizontino: "Melhor equipe que enfrentamos"

Guilherme dos Anjos exaltou a qualidade do adversário e elogiou o nível de jogo no empate por 2 a 2 do último domingo (14)

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Marcelo Chagas/CNC)

Após duas derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico voltou a pontuar e ficou no empate por 2 a 2 com o Novorizontino no último domingo (14), fora de casa. A atuação da equipe contra um adversário direto rendeu elogios na entrevista coletiva pós-jogo.

Segundo o técnico Guilherme dos Anjos, o Timbu desempenhou um bom jogo em Novo Horizonte, com capacidade ofensiva para sair com a vitória. O treinador alvirrubro ainda fez questão de exaltar a qualidade do adversário e ressaltar o nível de futebol jogado entre as equipes.

“Foram duas equipes que tentaram jogar, que colocaram as suas ideias de jogo e em algum momento conseguiram dominar. Um primeiro tempo com domínio considerável da nossa parte, mas é um adversário com uma gama de alternativas e utilizaram ela”, iniciou Guilherme dos Anjos.

“Fica um pouco doído nós termos estado duas vezes à frente no placar, mas foi a melhor equipe até agora que a gente enfrentou no campeonato. Acho que, inclusive, foi um jogo acima da média para a divisão. Jogo muito bom de se ver. Uma pena não sairmos com os três pontos, mas temos que entender que do outro lado existe uma equipe com um poder de solução de jogo e qualidade técnica muito grandes”, avaliou o treinador.

Com o empate conquistado, o Náutico retornou ao G6 da Série B, chegando aos 20 pontos conquistados. A equipe alvirrubra agora volta as atenções para o próximo compromisso na Segundona, quando visita o Vila Nova no próximo sábado (20).



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