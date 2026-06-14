Náutico fica na frente duas vezes, mas cede empate para o Novorizontino
´Dodô, de falta e de pênalti, fez os dois gols do Náutico; Juninho e Robson empataram para o Novorizontino
Publicado: 14/06/2026 às 21:08
Náutico empatou com o Novorizontino (Marcelo Chagas/CNC)
Em jogo bastante movimentado, o Náutico empatou por 2 a 2 com o Novorizontino neste domingo (14), no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte (SP), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Timbu chegou a ficar duas vezes na frente do placar, com dois gols de Dodô, de falta e pênalti, mas não segurou a vantagem e cedeu a igualdade. O alvirrubro está em sexto lugar, com 20 pontos. O Novorizontino é o quinto, com 21.
O Náutico volta a campo sábado (20), contra o Vila Nova, segundo colocado (25 pontos), às 19h no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.
O JOGO
Com a volta de Victor Andrade, o Náutico entrou em campo com força máxima ofensiva, com o quarteto que teve também Vinícius, Dodô e Derek. Na zaga, Wanderson substituiu o suspenso Mateus Silva.
O Novorizontino começou melhor. Tanto que aos 11 minutos o Timbu foi salvo pelo VAR. Róbson marcou o gol de cabeça, mas Vinícius Paiva, que fez o cruzamento, estava impedido. A resposta do Náutico também foi muito perigosa. Aos 17, Igor Fernandes tocou para Victor Andrade, que acertou uma pancada na trave do goleiro Jordi.
O Náutico melhorou no jogo e também balançou a rede, mas o lance foi invalidado. Aos 25, Derek bateu, a bola desviou na zaga e Dodô empurrou para o fundo da rede. Mas Derek estava impedido e a jogada também foi anulada.
Mas aos 30 o grito de gol enfim foi solto da garganta do torcedor alvirrubro. Dodô cobrou falta da intermediária, a bola desviou na barreira e entrou: Náutico 1 a 0.
SEGUNDO TEMPO
Atrás no placar, o técnico Enderson Moreira fez duas mexidas no meio de campo. Matheus Bianqui e Diego Galo deixaram a partida para as entradas de Luís Oyama e Juninho. Mas foi o Náutico que seguiu melhor no jogo. Aos quatro minutos, Victor Andrade tocou para Derek, que ajeitou para Dodô. O chute do camisa10 raspou a trave.
Mas a partir dos 10 minutos, o time casa apertou o pé e o Náutico passou sufoco. Rômulo e Léo Naldi por pouco não acertaram o gol. Mas aos 21, Juninho foi mais eficiente e fez um lindo gol: 1 a 1.
O Náutico reagiu após levar o empate e conseguiu uma boa jogada aos 29, com Junior Todinho se chocando com o goleiro Jordi e o árbitro marcou pênalti. Dodô converteu e colocou o Timbu na frente de novo: 2 a 1.
Não deu nem tempo de comemorar. Aos 33, o Náutico relaxou na marcação. Rômulo lançou e Robson acertou lindo chute de primeira, sem chance para Muriel: 2 a 2.
Ficha do jogo - Novorizontino 2x2 Náutico
Novorizontino: Jordi; Castrillón (Alemão), Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Léo Naldi, Matheus Bianqui (Luís Oyama) e Diego Galo (Juninho); Rômulo; Vinícius Paiva (Carlão) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
Náutico: Muriel; Reginaldo (Matheus Ribeiro), Betão, Wanderson e Igor Fernandes (Arnaldo); Wenderson, Leonai (Luiz Felipe) e Dodô; Vinícius, Victor Andrade (Junior Todinho) (Felipe Saraiva) e Derek. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).
Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann(SC).
Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller (ambos de SC).
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Gols: Dodô (30’/1º); Juninho (21’/2º) e Dodô (31’/2º)
Amarelos: Matheus Bianqui e Jordi (NOV); Betão, Derek e Reginaldo (NAU)