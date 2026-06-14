Novorizontino x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 13ª rodada da Série B

De olho em retornar ao G6, o Náutico visita a equipe paulista neste domingo (14)

Time do Náutico em partida da Série B (Rafael Vieira / CNC)

De olho em retornar ao G6 e buscando se recuperar de duas derrotas seguidas na Série B, o Náutico visita o Novorizontino neste domingo (14), às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida será válida pela 13ª rodada e terá transmissão da ESPN, Disney+, SportyNet e Rede TV.

O Timbu amargou revezes consecutivos para Sport e Fortaleza na Segundona. A sequência sem pontuar fez a equipe cair para a 7ª posição na tabela, com 19 pontos somados.

O Novorizontino, por sua vez, acumula uma invencibilidade de seis jogos pela competição nacional, vindo de vitória acachapante por 4 a 0 fora de casa contra o Goiás. O Tigre do Vale é o 5º colocado e tem 20 pontos conquistados.

Náutico

O Timbu vai em busca de sua reabilitação com um retorno importante no sistema ofensivo. O atacante Victor Andrade cumpriu suspensão no duelo contra o Fortaleza e volta a ficar à disposição da comissão técnica. O ponta é o favorito para a titularidade no lugar de Júnior Todinho.

Além dele, o volante Luiz Felipe é outro provável retorno ao time titular. O jogador cumpriu uma suspensão administrativa aplicada pelo clube e foi desfalque contra o Leão do Pici. Reintegrado à equipe, o jogador briga por posição com Leonai Souza.

Outra expectativa da comissão técnica é de ter de volta as opções de Paulo Sérgio e Felipe Saraiva para o ataque. Saraiva já vem participando de atividades junto ao elenco, enquanto Paulo Sérgio ainda vive cautela para um eventual retorno ao campo.

Em compensação, o Náutico também terá que lidar com um desfalque definitivo contra o Novorizontino. O zagueiro Mateus Silva levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Em sua vaga, Wanderson é o substituto natural, com a possibilidade também da entrada do lateral-esquerdo Yuri Silva, que traria Igor Fernandes para a zaga.

Novorizontino

O Tigre do Vale recebe o Náutico em boa fase sob o comando de Enderson Moreira. A equipe paulista conta com o terceiro melhor ataque de toda a Série B, com 18 gols marcados em 12 jogos.

A equipe deve manter a base que venceu o Goiás na última rodada, sem grandes desfalques. Para seguir com poderio ofensivo, o Novorizontino conta com o atacante Robson, que já marcou cinco gols nesta Série B.

Ficha do jogo



Novorizontino: Jordi, Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Léo Naldi, Matheus Bianqui e Rômulo; Vinícius Paiva, Tavinho e Robson. Técnico: Enderson Moreira.



Náutico: Muriel, Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Wenderson, Leonai (Luiz Felipe) e Dodô; Vinícius, Victor Andrade (Júnior Todinho) e Derek. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte



Horário: 19h



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann(SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller(ambos de SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)



Transmissão: ESPN, Disney+, Rede TV e SportyNet



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