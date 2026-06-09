Reginaldo lamenta falta de pontaria em derrota, mas prega foco na sequência do Náutico: "Compensar o que perdemos"

O lateral-direito destacou que a falta de efetividade pode custar caro em uma competição como a Série B

Time do Náutico em partida da Série B (Rafael Vieira / CNC)

Saindo mais uma vez com a derrota em uma partida em que teve um bom volume ofensivo, o Náutico amargou o revés da vez para o Fortaleza, por 1 a 0, nesta terça-feira (9). O Timbu viu o arqueiro adversário ter grande atuação nos Aflitos para sair com a segunda derrota consecutiva na Série B.

Após o jogo, o experiente lateral Reginaldo lamentou a falta de pontaria da equipe, destacando que isso pode custar caro no contexto de dificuldade da Segunda Divisão. O defensor alvirrubro, porém, pregou foco na sequência para recuperar pontos perdidos fora de casa.

“Faltou um pouco de sorte, mas também faltou efetividade nossa. Série B é um campeonato muito difícil, e a gente conseguiu criar várias oportunidades de gol. Na Série B, se você não faz, em um erro nosso a gente toma o gol e sofre a derrota. Agora não tem muito o que lamentar, a gente tem dois jogos fora de casa e temos que buscar pontos para compensar esses que perdemos aqui (Aflitos)”, destacou Reginaldo.

O Náutico volta a campo no próximo domingo (14) pela Série B, em duelo contra o Novorizontino, às 19h, no interior de São Paulo. Na sequência, o Timbu visita o Vila Nova, no dia 20 de junho.

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