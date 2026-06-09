Beto Lago: 'Náutico e o desafio contra o Fortaleza'

Elenco do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Seguem juntos

O Náutico terá um grande teste neste retorno do Brasileiro da Série B. O duelo contra o Fortaleza segue uma sequência pesada para o Timbu. Depois do clássico contra o Sport, encara agora o Tricolor do Pici e, na sequência, terá Novorizontino e Vila Nova fora de casa, além de Goiás e Juventude no Recife. Seis confrontos diretos contra equipes que disputam espaço no G-6, exatamente onde o Alvirrubro também quer chegar.

A partida servirá, sobretudo, para medir os efeitos das duras cobranças feitas por Hélio dos Anjos após o clássico. O treinador não poupou críticas ao desempenho da equipe e, mesmo sem citar nomes, deixou claro que alguns jogadores estavam no alvo. Há quem transforme a cobrança em combustível. Outros, porém, sentem o golpe e desaparecem em campo. A semana também foi marcada pelo interesse do Ceará, que segue tentando levar Hélio dos Anjos.

Sem multa rescisória e com uma proposta financeira semelhante à que recebe atualmente, não vejo como provável uma saída imediata de Hélio e de Guilherme dos Anjos. Ambos conhecem profundamente a realidade do clube, participaram da montagem do elenco e ainda enxergam margem para qualificar o grupo na próxima janela.

Mas futebol raramente permite certezas. Hoje, a sensação é de que todos seguem juntos. Amanhã, ninguém sabe. E, para que essa parceria continue firme, uma vitória sobre o Fortaleza pode valer muito mais do que apenas três pontos.



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A discussão entre Luis Felipe e Felipe Redaelli recebeu rapidamente a intervenção da diretoria e da comissão técnica. O desafio é impedir que o episódio provoque desgastes no ambiente do elenco. É fundamental que haja autoridade para manter a disciplina, mas também é preciso equilíbrio na condução do caso. A dosagem das medidas precisa ser a correta, sem excessos e sem transmitir aos demais atletas a sensação de fragilidade ou de tratamento desigual. Em momentos como esse, a gestão do vestiário costuma ser tão importante quanto a própria punição.



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Distribuição de receitas do Arruda

Dados enviados pela Comissão Patrimonial do Santa Cruz mostram um desequilíbrio no critério de distribuição de receitas. Dos nove jogos realizados no Arruda neste ano, a comissão teve uma arrecadação de quase R$ 117 mil, relacionados a receita de camarotes e cadeiras. Porém, isso significa menos de 5% do total arrecadado pelo clube – R$ 2,8 milhões. Uma distribuição equivocada, ainda mais quando se pensa na preservação do patrimônio maior do clube coral.



Quem mais cedeu jogador?

Quando se fala em potência mundial, o Manchester City mostra sua força. O clube inglês cedeu 19 atletas para 12 seleções que disputam a Copa do Mundo. A lista também conta com o Bayern de Munique, com 18 jogadores; os dois finalistas da Liga dos Campeões, PSG e Arsenal, ambos com 16 atletas; e Barcelona, com 15 jogadores. No Brasil, o Flamengo lidera a lista, com nove jogadores para quatro seleções – Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.