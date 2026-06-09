Justiça atende MPPE e proíbe organizada do Fortaleza para jogo contra o Náutico

Torcida do Fortaleza (Mateus Lotif/FEC)

Atendendo a uma representação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Juizado Especial do Torcedor da Capital julgou procedente o pedido de tutela de urgência e vetou a presença da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) na partida desta terça-feira (9), contra o Náutico, nos Aflitos. A medida preventiva baseia-se em relatórios de inteligência da Polícia Militar que apontam riscos de tumulto e conflitos entre facções rivais do próprio clube visitante.

A restrição é ampla e abrange tanto o interior do estádio quanto todo o perímetro de segurança que será delimitado pelas forças policiais no entorno dos Aflitos. Está proibido o ingresso e a permanência de qualquer pessoa portando vestimentas, faixas, bandeiras, bonés, instrumentos musicais ou quaisquer adereços e elementos visuais que façam alusão ou vinculação à TUF.

Bloqueio de ingressos

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o Náutico e o Fortaleza já foram intimados para adotar as providências administrativas cabíveis. Entre as medidas determinadas pelo Judiciário estão o bloqueio da venda ou o cancelamento da carga de ingressos destinada ao grupo impedido, além da ampla divulgação institucional da restrição nos canais oficiais das entidades e dos clubes.

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Histórico de conflitos e estrutura dos Aflitos

O pedido do MPPE baseou-se em relatórios técnicos de inteligência emitidos pela Diretoria de Planejamento Operacional da Polícia Militar e acolhidos pela Secretaria de Defesa Social (SDS).

Segundo o texto da decisão, a TUF apresenta um histórico recente de descumprimento deliberado das diretrizes de deslocamento e segurança fixadas pela polícia em Pernambuco, incluindo a quebra de protocolos táticos de escolta e a geração de grave risco de tumulto. O documento cita, ainda, a forte rivalidade entre a TUF e a Jovem Garra Tricolor, ambas ligadas ao clube cearense.

Outro fator determinante para o veto foi a própria limitação estrutural do Estádio Eládio de Barros Carvalho. De acordo com as autoridades, o setor destinado à torcida visitante nos Aflitos não possui divisões físicas internas que permitam a segregação tática segura entre facções rivais e torcedores avulsos, o que ampliaria consideravelmente o risco de agressões generalizadas.

