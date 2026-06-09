Náutico x Fortaleza: veja onde assistir, horário e escalações pela 12ª rodada da Série B

Dodô, meia do Náutico, e jogadores do Fortaleza (Rafael Vieira / CNC e Rafael Vieira / DP Foto)

Buscando reabilitação imediata após ser derrotado no Clássico dos Clássicos, o Náutico terá um confronto direto contra o Fortaleza nesta terça-feira (9), às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. A partida será válida pela 12ª rodada da Série B e terá transmissão do Sportv e Premiere.

O Timbu teve a sua sequência de cinco jogos de invencibilidade interrompida após o revés para o Sport na Ilha do Retiro. Ainda assim, a equipe segue brigando na parte de cima da tabela e ocupa a 5ª posição, com 19 pontos conquistados.

O confronto contra o Leão do Pici ganha ainda mais peso pela proximidade das equipes na tabela. O Fortaleza almeja ultrapassar o Náutico com uma eventual vitória no Recife, já que é o 7º colocado com 18 pontos.

Náutico

O clube alvirrubro chega para o embate nordestino sofrendo com desfalques importantes. No sistema ofensivo, Victor Andrade está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Paulo Sérgio não terá condições de jogo devido a um problema muscular.

Outra baixa de última hora ficou por conta do volante Luiz Felipe, que sofreu uma punição interna por agredir fisicamente o jovem da base Felipe Redaelli após um desentendimento no CT.

Em compensação, o Náutico terá o retorno do volante Wenderson, que volta de suspensão pelo acúmulo de amarelos. Além dele, os atacantes Juninho e Felipe Saraiva também vivem a expectativa de retornar ao time após recuperação de lesões.

Outra movimentação importante que ocorreu no clube nas vésperas do jogo contra o Fortaleza foi a saída do meia Vitinho. O jogador teve o seu contrato rescindido depois de receber uma proposta de outro clube, colecionando mais uma ausência para os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos na escalação da equipe.

Fortaleza

A equipe cearense chega para o confronto direto após um amargo vice-campeonato da Copa do Nordeste. Entre as rodadas da Série B, o Fortaleza disputou os dois jogos da decisão e foi superado em ambos pelo Vitória, totalizando 4 a 2 no placar agregado.

Retomando o foco no Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici mira reabilitação após derrota para o Athletic-MG na última rodada. O time do técnico Thiago Carpini, aliás, vem de apenas uma vitória nos últimos quatro jogos da Segundona.

Para visitar o Náutico, o Fortaleza deverá ganhar o importante retorno do meia argentino Pochettino, recuperado de lesão. Ademais, a equipe deve seguir a base das finais do Nordestão, com destaque para os atacantes Vitinho e Miritello, que somam seis gols marcados nesta edição da Série B.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes; Leonai (Samuel), Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho e Derek. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Fortaleza: João Ricardo; Maurício Mucuri, Brítez, Lucas Gazal, Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Lucas Sasha e Rodrigo Santos; Vitinho, Pochettino e Miritello (Luiz Fernando). Técnico: Thiago Carpini.



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos, no Recife



Horário: 19h



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Roberto Rivelino Dos Santos Júnior (ambos do PR)

VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG)



Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).



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