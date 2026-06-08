Desentendimento em treino no Náutico termina com agressão física e suspensão do volante Luiz Felipe

Luiz Felipe, volante do Náutico (Vinicius Silva/CNC)

Em meio à preparação para voltar a campo na Série B, o elenco do Náutico passou por um episódio de desentendimento entre atletas durante um treinamento. No último domingo (7), o volante Luiz Felipe e o meia da base Felipe Redaelli tiveram um entrevero, que chegou às vias de fato.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (8), o técnico Guilherme dos Anjos confirmou o episódio e indicou punição administrativa para o caso. Segundo o comandante, a agressão física partiu de Luiz Felipe, que sofreu uma suspensão de três dias de suas atividades no clube, resultando na ausência no duelo contra o Fortaleza.

“Ocorreu ontem (7) após o treinamento. Foi em uma brincadeira entre eles dentro das dependências do clube na parte da academia. Nós tomamos nossas medidas administrativas. Enquanto comando, nós não admitimos esse tipo de comportamento. Ocorre, faz parte, mas internamente nós não admitimos”, externou Guilherme dos Anjos.

“As devidas medidas administrativas já estão sendo tomadas. O Luiz (Felipe) está fora do jogo, isso eu já posso adiantar. Três dias de suspensão e, após isso, a gente vai decidir o que vai fazer. O foco principal tem que ser o jogo. A agressão partiu do Luiz e a punição é para ele”, concluiu.

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