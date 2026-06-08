Náutico reencontra o Fortaleza com tabu de 14 anos sem vitória sobre o adversário

Em duelo direto na Série B, o Náutico busca voltar a vencer o Leão do Pici após mais de uma década

Partida entre Náutico x Fortaleza em 2019 nos Aflitos (Léo Lemos / Náutico)

Em duelo direto pelo G6 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico reencontrará o Fortaleza com um longo e incômodo jejum de 14 anos sem vitória contra o adversário cearense. O Timbu recebe o Leão do Pici nesta terça-feira (9), às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

A última vez que os alvirrubros venceram no retrospecto foi no dia 18 de abril de 2012. Na ocasião, o Náutico superou o Fortaleza por 2 a 1, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.

Desde então, o Timbu enfrentou o clube cearense em mais cinco oportunidades, acumulando quatro derrotas e um empate. Todos os jogos no recorte ocorreram pela Copa do Nordeste, devido aos times não frequentarem a mesma divisão nacional neste período de tempo.

Antes do reencontro desta terça, Náutico e Fortaleza não se enfrentavam desde 2023. À época, o Leão do Pici saiu vencedor por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas, em partida do Nordestão.

Mesmo tendo sofrido duas das últimas quatro derrotas atuando em casa, o Timbu ainda leva a melhor no retrospecto histórico como mandante. Recebendo o Fortaleza, a equipe alvirrubra conta com sete vitórias, três empates e apenas três derrotas.

No confronto geral, porém, é o tricolor cearense que leva vantagem. Em 26 jogos disputados pelas equipes na história, o Fortaleza venceu 11, com mais sete empates e oito vitórias do Náutico.

Situação na tabela

Com o andamento da 12ª rodada, o Náutico ocupa atualmente a 5ª posição na tabela da Série B, com 19 pontos conquistados e com a vantagem de um ponto em relação ao primeiro time de fora do G6. A equipe em questão é o próprio Fortaleza, 7º lugar com 18 pontos somados.



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