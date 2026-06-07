Adversário do Náutico, Fortaleza tenta se recuperar na Série B após vice na Copa do Nordeste

O Leão do Pici perdeu o título regional para o Vitória no último sábado (6) e mira reabilitação em busca do acesso

Time do Fortaleza (Leonardo Moreira / Fortaleza E.C)

Próximo adversário do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza busca uma recuperação imediata após ser vice-campeão da Copa do Nordeste. O Leão do Pici amargou a perda do título no último sábado (6), ao ser derrotado novamente pelo Vitória, desta vez no Barradão, totalizando 4 a 2 no placar agregado para os baianos.

Sem a competição regional como foco, o Fortaleza agora vira a sua atenção para uma reabilitação em busca do acesso na Segundona. Considerado previamente como um dos favoritos, o tricolor cearense ainda convive com oscilações na Série B.

Atualmente, a equipe do técnico Thiago Carpini ocupa apenas a 7ª posição na tabela, com 18 pontos somados e fora da zona de classificação aos playoffs. Antes dos dois revezes consecutivos no Nordestão, aliás, o Fortaleza já vinha de uma derrota na competição nacional para o Athletic-MG, atuando fora de casa.

O duelo contra o Náutico ganha ainda mais peso pelo confronto direto. O Timbu é o 5º colocado, tendo somado um ponto a mais que o adversário cearense nas 11 rodadas de Série B disputadas.

O alvirrubro pernambucano também busca se recuperar contra o Leão do Pici após perder mais um clássico contra o Sport na temporada. O lastro do trabalho no Náutico, porém, ameniza o clima de pressão comparado ao adversário.

Náutico e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (9), às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, em partida válida pela 12ª rodada da Série B.

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