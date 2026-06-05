Muriel ressalta confiança no Náutico apesar de derrota no clássico: "A gente está no caminho certo"

Muriel, goleiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Para além dos efeitos na tabela, a derrota no clássico para o Sport, no último dia 30 de maio, aumentou a pressão externa e esfriou o bom momento que o Náutico vivia na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo em jogo equilibrado, o torcedor alvirrubro amargou mais um revés para o rival na temporada.

Apesar das chances de sair de um clássico com a moral abalada, o goleiro Muriel ressaltou a confiança no trabalho realizado pelo Náutico. O arqueiro garantiu que a equipe está no caminho certo e projetou Timbu forte para encarar o Fortaleza.“Mesmo fora de casa, nós fomos com o intuito de vencer e buscar mais três pontos. A gente lamenta não pontuar, mas o principal é que a gente sai de cabeça erguida. Não abrimos mão da nossa identidade e o jogo foi de igual para igual, duas equipes brigando no topo da tabela”, iniciou Muriel.“Deixamos três pontos para trás, mas a análise é de que estamos no caminho certo. Sabemos que já temos uma decisão no próximo jogo (Fortaleza), um grande clássico do futebol nordestino. Tem sido um campeonato muito difícil e estou convicto e confiante de que a gente está no caminho certo”, concluiu.O Náutico recebe o Fortaleza na próxima terça-feira (9), às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, em partida válida pela 12ª rodada da Segundona. O Timbu é o 4º colocado na tabela, com 19 pontos conquistados, enquanto o Leão do Pici é o 5º, com 18 pontos.

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