Sem entrarem em campo neste fim de semana, Náutico e Sport se preparam para sequência importante na Série B

O calendário do mês de junho será apertado e de grandes enfrentamentos para a dupla pernambucana

Jogadores de Náutico e Sport (Rafael Vieira / CNC e Sandy James / DP Foto)

Ganhando um maior intervalo de tempo entre partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Sport não entrarão em campo neste fim de semana. Em compensação, a dupla pernambucana se prepara para importante sequência no mês de junho, marcada por calendário mais apertado e grandes enfrentamentos.

A tabela de jogos deste mês compreenderá da 12ª até a 15ª rodada. Na briga direta pelo G6, o Timbu e o Leão da Ilha lutarão ponto a ponto para se manterem na parte de cima da classificação na reta final do primeiro turno.

Náutico

O Timbu tende a sofrer mais com o nível dos adversários nesta sequência dos quatro próximos jogos. Após ser derrotado no clássico, a equipe alvirrubra agora emenda duelos apenas contra equipes que estão nas sete primeiras posições.

O primeiro compromisso alvirrubro já será um clássico nordestino contra o Fortaleza (atual 5º colocado), marcado para esta terça-feira (9), às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Depois, o Náutico engata dois jogos consecutivos fora de casa, em confrontos diretos pelo G6. No dia 14 de junho, a equipe visita o Novorizontino (7º lugar), enquanto, no dia 20, enfrenta o Vila Nova (2º lugar), em Goiânia.

Retornando à sua casa, o Timbu enfrenta o Goiás (6º lugar), no dia 28 de junho. Esta sequência contra apenas adversários diretos promete ser decisiva para as reais pretensões do Náutico na Segundona. Conquistando boa quantidade de pontos, o clube alvirrubro almeja se manter na briga pelo acesso.

Após 11 rodadas disputadas, o Náutico é o 4º colocado na tabela da Série B. Os pernambucanos têm 19 pontos conquistados, um mais que o 7º colocado Novorizontino.

Calendário do Náutico em junho:

09/06: Náutico x Fortaleza (19h) - 12ª rodada

14/06: Novorizontino x Náutico (19h) – 13ª rodada

20/06: Vila Nova x Náutico (19h) – 14ª rodada

28/06: Náutico x Goiás (18h30) – 15ª rodada

Sport

Liderando a tabela da Série B e com moral pela vitória no Clássico dos Clássicos, o Sport também encara a sequência com grande atenção. O Leão da Ilha tentará fazer valer o fator casa no duelo da 12ª rodada contra o Athletic-MG, que acontece na próxima quarta-feira (10), às 21h.

Após dois jogos na Ilha do Retiro, o clube leonino sairá do Recife para visitar o São Bernardo, no dia 14 de junho. Completando a sequência de três jogos em 10 dias, o Sport volta a atuar como mandante contra o Atlético-GO, no dia 18.

Para fechar os compromissos do mês de junho, o Leão ganhará um respiro na tabela da Segundona. A equipe só retornará a campo no dia 28 de junho, quando reencontra o Fortaleza no Castelão.

O Sport busca sair da maratona de jogos ainda bem posicionado na Série B. Líder com 22 pontos conquistados, o clube leonino precisará diminuir a sua margem de erro para se manter, ao menos, no G2 – grupo com acesso direto à Série A.

Calendário do Sport em junho:

10/06: Sport x Athletic-MG (21h) - 12ª rodada

14/06: São Bernardo x Sport (11h) – 13ª rodada

18/06: Sport x Atlético-GO (21h) – 14ª rodada

28/06: Fortaleza x Sport (18h30) – 15ª rodada



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