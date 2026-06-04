Beto Lago: "Segurar peças importantes vale tanto quanto contratar"

Janela não é feita apenas de contratações. Muitas vezes, o seu impacto mais profundo está justamente nas possíveis saídas

Jogadores de Náutico e Sport (Dido Henrique/CNC e Rafael Vieira / DP Foto)

Janela aberta

Ontem, tratei aqui da importância da janela de transferências para a sequência da temporada. É natural que o torcedor olhe para reforços capazes de elevar o nível técnico dos elencos e fortalecer a caminhada no Brasileiro. Mas a janela não é feita apenas de contratações. Muitas vezes, o seu impacto mais profundo está justamente nas possíveis saídas.

Nos últimos dias, notícias, especulações e sondagens, confirmadas não, rondaram os clubes. E esse ambiente de incerteza pode se tornar tão prejudicial quanto a falta de reforços. No Náutico, o caso mais evidente envolve Hélio dos Anjos. O interesse do Ceará foi admitido pelo próprio treinador. Em um momento em que o time é competitivo na Série B, uma eventual saída representaria um abalo significativo. Não se troca apenas um técnico; perde-se uma liderança que ajudou a dar identidade à equipe.

No Sport, as informações que circulam apontam para sondagens por Barletta e Perotti, atletas decisivos na campanha rubro-negra. O torcedor sabe que é difícil competir com o poder financeiro de clubes da Série A ou do exterior, mas entende que perder peças fundamentais no meio da disputa pode custar caro. A situação de Zé Lucas é diferente, já que uma eventual negociação estaria ligada à necessidade de geração de receita.

Já no Santa Cruz, o problema passa menos pelo assédio externo e mais pelas fragilidades internas. Os atrasos salariais, tema que já chegou às entrevistas dos próprios jogadores, criam um cenário de instabilidade que pode facilitar saídas e enfraquecer o elenco. Antes de pensar em reforços ou projetos futuros, o clube precisa resolver suas pendências mais urgentes.

A janela de transferências costuma ser analisada pelo que entra. Para Sport, Náutico e Santa Cruz, talvez o maior desafio dos próximos meses seja preservar aquilo que já possuem. Em campeonatos longos e equilibrados, segurar peças importantes vale tanto quanto contratar.

Os números da Série C

Sobre a disputa da Série C, Adethson Leite, do Blog dos Números, traz informações interessantes. Segundo ele, em campeonatos de turno único, como a Série C, projeções raramente devem ser tratadas como números absolutos. Por isso, é comum trabalhar com uma margem de erro de dois a três pontos para mais ou para menos.

Vencer em casa e pontuar fora

Observando o site Chance de Gol, hoje uma equipe que alcançar 30 pontos tem 90% de chances de avançar à segunda fase, enquanto a permanência na Série C gira em torno dos 19 pontos. Com 12 pontos e cinco partidas em casa, o Santa Cruz precisará vencer todos os seus jogos na Arena de Pernambuco (ou no Arruda, como desejam os tricolores). E, para garantir a classificação com tranquilidade, somar pontos também longe do Recife.

O reconhecimento que demorou

A Lei nº 15.421/26 chegou para organizar a Copa do Mundo Feminina no Brasil. Entre seus dispositivos, prevê uma premiação de R$ 500 mil para as atletas de 1988 e 1991, corrigindo uma distorção histórica. O futebol feminino brasileiro não começou com Marta, maior nome da modalidade no país. Antes houve uma geração que enfrentou obstáculos muito maiores e acabou praticamente apagada da memória esportiva nacional.

