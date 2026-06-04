CBF muda horário e jogo entre Náutico x Juventude pode se chocar com partida do Brasil na Copa do Mundo

Originalmente marcado para as 11h, o duelo pela Série B agora acontecerá às 19h no estádio Esportes da Sorte Aflitos

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

Com a Série B do Campeonato Brasileiro não parando de ser disputada durante a Copa do Mundo, uma alteração promovida pela CBF poderá impactar diretamente em um possível choque da partida do Náutico com um jogo da Seleção Brasileira no Mundial. A entidade máxima do futebol brasileiro divulgou a mudança do horário para a partida entre o Timbu e o Juventude, que ocorreria às 11h e foi alterada para as 19h, no dia 5 de julho, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

A questão principal é que o Brasil tem grandes chances de jogar em um horário próximo neste mesmo dia. Caso classifique na 1ª posição e avance nos 16 avos de final, a Seleção Brasileira jogará no dia 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa.

Com possibilidades da partida ser prolongada com prorrogação e disputa de pênaltis, o jogo da Canarinho aconteceria na mesma hora que o duelo do Náutico válido pela 16ª rodada da Série B.

Em caso de classificação do Brasil na 2ª posição do Grupo C, um hipotético jogo de oitavas de final ocorreria um dia antes, em 4 de julho, na cidade de Houston.

Vale lembrar que, conforme a Amarelinha for avançando na Copa, os horários de partidas da Série B podem sofrer eventuais alterações para se adequarem ao calendário do Mundial.



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