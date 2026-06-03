diariodepernambuco.com.br
Náutico
INDEFINIÇÕES

Em meio à disputa da Série B, Náutico ainda sofre para achar sistema defensivo ideal

Após 11 rodadas, o Náutico vem contando com alta rotatividade de nomes no setor

Caio Antunes

Publicado: 03/06/2026 às 18:55

Seguir no Google News Seguir

Elenco do Náutico/Rafael Vieira / CNC

Elenco do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Trazendo o ataque como o seu grande trunfo na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico ainda vem sofrendo para achar o sistema defensivo ideal em meio à disputa. O Timbu vem promovendo alta rotatividade de nomes no setor após 11 rodadas de Segundona.

Veja também:

Com exceção do goleiro Muriel, titular incontestável do time na meta, as demais posições da defesa estão em aberto e já contaram com diferentes titulares na atual temporada.

Na lateral-direita, Matheus Ribeiro chegou como um reforço de bom currículo e já iniciou a Série B como dono da posição. Após seis jogos, o recém-chegado perdeu o posto para Reginaldo, que correspondeu ofensivamente nos jogos em que foi acionado. Ainda correndo por fora da disputa está Arnaldo, homem de confiança da comissão técnica desde a última temporada, mas que foi titular apenas uma vez na competição nacional.

No miolo de zaga, a rotatividade foi ainda maior. O zagueiro Betão chegou aos Aflitos com a expectativa de tomar conta da posição, mas sofreu uma lesão que o afastou dos gramados. Para o seu lugar, Mateus Silva e Wanderson foram utilizados com frequência.

A principal mexida de um jogo para o outro fica por conta da posição de Igor Fernandes. Lateral de origem, o defensor iniciou a Série B como zagueiro, em sistema defensivo completado por Yuri Silva pela lateral-esquerda.

Após momento de oscilação, Yuri foi sacado do time titular, que passou a contar com Igor Fernandes de volta ao corredor de defesa. Ganhando mais consistência, o técnico Hélio dos Anjos promoveu a manutenção de Igor no setor, trabalhando com Betão, recuperado fisicamente, e Mateus Silva como dupla de zagueiros.

Apesar das dúvidas e indefinições da melhor engrenagem defensiva, o Timbu vem possuindo números competitivos nesta Segundona. Tendo sido vazado 11 vezes até aqui, os alvirrubros contam com a média exata de um gol sofrido por jogo, não figurando entre as piores defesas.


Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Indefinições , Náutico , série b , Sistema defensivo
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP