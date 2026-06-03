Em meio à disputa da Série B, Náutico ainda sofre para achar sistema defensivo ideal

Elenco do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Trazendo o ataque como o seu grande trunfo na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico ainda vem sofrendo para achar o sistema defensivo ideal em meio à disputa. O Timbu vem promovendo alta rotatividade de nomes no setor após 11 rodadas de Segundona.

Com exceção do goleiro Muriel, titular incontestável do time na meta, as demais posições da defesa estão em aberto e já contaram com diferentes titulares na atual temporada.

Na lateral-direita, Matheus Ribeiro chegou como um reforço de bom currículo e já iniciou a Série B como dono da posição. Após seis jogos, o recém-chegado perdeu o posto para Reginaldo, que correspondeu ofensivamente nos jogos em que foi acionado. Ainda correndo por fora da disputa está Arnaldo, homem de confiança da comissão técnica desde a última temporada, mas que foi titular apenas uma vez na competição nacional.

No miolo de zaga, a rotatividade foi ainda maior. O zagueiro Betão chegou aos Aflitos com a expectativa de tomar conta da posição, mas sofreu uma lesão que o afastou dos gramados. Para o seu lugar, Mateus Silva e Wanderson foram utilizados com frequência.

A principal mexida de um jogo para o outro fica por conta da posição de Igor Fernandes. Lateral de origem, o defensor iniciou a Série B como zagueiro, em sistema defensivo completado por Yuri Silva pela lateral-esquerda.

Após momento de oscilação, Yuri foi sacado do time titular, que passou a contar com Igor Fernandes de volta ao corredor de defesa. Ganhando mais consistência, o técnico Hélio dos Anjos promoveu a manutenção de Igor no setor, trabalhando com Betão, recuperado fisicamente, e Mateus Silva como dupla de zagueiros.

Apesar das dúvidas e indefinições da melhor engrenagem defensiva, o Timbu vem possuindo números competitivos nesta Segundona. Tendo sido vazado 11 vezes até aqui, os alvirrubros contam com a média exata de um gol sofrido por jogo, não figurando entre as piores defesas.



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