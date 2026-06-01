Após derrota no clássico, Náutico terá longo tempo de recuperação até retornar a campo na Série B

Para digerir o revés contra o Sport, o Náutico viverá um hiato de 10 dias sem jogos pela Segundona

Equipe do Náutico após partida na Ilha do Retiro (Sandy James/DP Foto)

Após sofrer mais uma derrota para o Sport na temporada, desta vez pela Série B, o Náutico terá um bom tempo de recuperação antes de retornar aos gramados. O Timbu viverá um hiato de 10 dias até o próximo jogo da Segundona, podendo utilizar o intervalo para digerir a dolorida derrota para o rival.

O elenco alvirrubro só retornará às atividades nesta terça-feira (2), quando iniciará a preparação para o jogo contra o Fortaleza, que acontece na semana seguinte, no dia 9 de junho, no Esportes da Sorte Aflitos.

Também aproveitando o tempo para poupar fisicamente os jogadores com folgas, a comissão técnica alvirrubra ganhará uma longa preparação para ajustar a equipe. Sem viagem por atuar em casa, a expectativa é de trabalho contínuo no CT Wilson Campos ao longo de toda a semana.

Depois do Clássico dos Clássicos, inclusive, o técnico Hélio dos Anjos deixou clara a sua insatisfação com a postura da equipe no primeiro tempo, reforçando a necessidade de ajustes táticos e técnicos nos treinamentos.

Outro fator importante nesta folga no calendário é a possibilidade de o Náutico limpar o seu departamento médico. Contando apenas com Felipe Saraiva em transição física no momento, o clube aguarda ter todos os jogadores aptos fisicamente contra o Leão do Pici.

Situação na tabela

Apesar do revés incômodo, o Náutico ainda se mantém na parte de cima da tabela da Série B. A equipe alvirrubra caiu para a 4ª posição após a 11ª rodada, com 19 pontos conquistados. A vantagem do Timbu ainda é de dois pontos em relação ao primeiro time de fora do G6, o 7º colocado Novorizontino.

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