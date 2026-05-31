'Ficamos vulneráveis': Presidente do Náutico aponta falhas de seguranças do Sport
Presidente do Náutico, Bruno Becker, atribui ao Sport falhas na segurança após confusão em clássico
Publicado: 31/05/2026 às 10:03
Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira/CNC)
O presidente do Náutico, Bruno Becker, se pronunciou pela primeira vez após se envolver em uma briga generalizada e desferir um tapa em um torcedor do Sport, durante o clássico deste último sábado (30), na Ilha do Retiro. Em entrevista coletiva, após prestar depoimento à Delegacia do Torcedor, o mandatário alvirrubro atribuiu ao clube mandante, o Sport, a responsabilidade por falhas na segurança.
"Colocaram a mim, a minha família, a minha irmã, o meu irmão, o meu sobrinho de 10 anos, conselheiros do clube e a diretoria do Náutico no meio da torcida do Sport. Não é de hoje. Não só eu recebi, mas várias pessoas no camarote também, copos de cerveja, agressões verbais e xingamentos", desabafou o presidente.
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O estopim da reação
Segundo o relato do mandatário, a situação escalou após a marcação do pênalti que originou o primeiro gol do Sport. Becker afirmou que torcedores vizinhos começaram a desferir murros nas paredes divisórias até que abriram a janela de vidro e arremessaram cerveja para dentro do camarote do Náutico, atingindo sua irmã, Roberta Becker. Foi nesse momento que o presidente reagiu abrindo a janela e desferindo um tapa que atingiu um torcedor rubro-negro.
"Desde quando chegamos ouvimos vários xingamentos e não houve nenhuma providência da equipe mandante. É preciso que se tomem providências. Nós ficamos em situação de vulnerabilidade. Escutei pessoas gritando e dizendo que todos iriam apanhar", declarou Becker, acrescentando que espera que o incidente "não tenha sido orquestrado".
O mandatário alvirrubro confirmou que o Náutico formalizará um Boletim de Ocorrência sobre o caso. As declarações de Becker e as imagens que registraram a agressão física agora fazem parte da investigação conduzida pela Delegacia do Torcedor.