'Ficamos vulneráveis': Presidente do Náutico aponta falhas de seguranças do Sport

Bruno Becker, presidente do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O presidente do Náutico, Bruno Becker, se pronunciou pela primeira vez após se envolver em uma briga generalizada e desferir um tapa em um torcedor do Sport, durante o clássico deste último sábado (30), na Ilha do Retiro. Em entrevista coletiva, após prestar depoimento à Delegacia do Torcedor, o mandatário alvirrubro atribuiu ao clube mandante, o Sport, a responsabilidade por falhas na segurança.

De acordo com Becker, o clima de hostilidade começou antes mesmo do apito inicial, motivado por uma quebra de acordo na logística dos camarotes. O dirigente explicou que havia um acerto prévio para que a comitiva alvirrubra ficasse em um setor junto à torcida do Náutico, mas a localização foi alterada na véspera do jogo, deixando-os cercados por rubro-negros.

"Colocaram a mim, a minha família, a minha irmã, o meu irmão, o meu sobrinho de 10 anos, conselheiros do clube e a diretoria do Náutico no meio da torcida do Sport. Não é de hoje. Não só eu recebi, mas várias pessoas no camarote também, copos de cerveja, agressões verbais e xingamentos", desabafou o presidente.

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O estopim da reação

Segundo o relato do mandatário, a situação escalou após a marcação do pênalti que originou o primeiro gol do Sport. Becker afirmou que torcedores vizinhos começaram a desferir murros nas paredes divisórias até que abriram a janela de vidro e arremessaram cerveja para dentro do camarote do Náutico, atingindo sua irmã, Roberta Becker. Foi nesse momento que o presidente reagiu abrindo a janela e desferindo um tapa que atingiu um torcedor rubro-negro.

"Desde quando chegamos ouvimos vários xingamentos e não houve nenhuma providência da equipe mandante. É preciso que se tomem providências. Nós ficamos em situação de vulnerabilidade. Escutei pessoas gritando e dizendo que todos iriam apanhar", declarou Becker, acrescentando que espera que o incidente "não tenha sido orquestrado".

O mandatário alvirrubro confirmou que o Náutico formalizará um Boletim de Ocorrência sobre o caso. As declarações de Becker e as imagens que registraram a agressão física agora fazem parte da investigação conduzida pela Delegacia do Torcedor.

