Hélio dos Anjos minimiza desfalques e garante Náutico forte para o clássico com o Sport: "Não podemos mudar"

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico chega para o Clássico dos Clássicos contra o Sport após uma semana livre de treinamentos em preparação para o jogo deste sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro. Embalado na Série B, o Timbu não deve abdicar do seu estilo de jogo agressivo, mesmo enfrentando o rival fora de casa.

Em entrevista coletiva na véspera do clássico, o técnico Hélio dos Anjos garantiu equipe preparada para encarar o Leão da Ilha, enfatizando a manutenção do modelo de jogo que vem sendo trabalhado independente das circunstâncias.

“No clássico o campo fica grande, porque os dois times são grandes e ninguém encolhe para ninguém. Agora, eu não vou fugir do nosso modelo. É conhecido, todo mundo sabe como que é (…), mas não tem tática sem jogador bom. Se você tem esse modelo, eu vou confiar também no lado intuitivo dos jogadores”, avaliou o técnico do Náutico.

“Independente de ser Paulo (Sérgio) ou Derek, a tendência é de sermos o que nós somos. Nós não podemos mudar. É um grande jogo, contra um grande adversário e na sua casa, mas uma das grandes virtudes nossa é o Náutico ser igual tanto dentro quanto fora de casa. A gente respeita, não tem momento ruim de Náutico ou Sport quando se encontram e nós vamos ter um grande jogo. E que nós tenhamos a capacidade de administrar bem o ímpeto e a qualidade do Sport”, enfatizou.

O comandante alvirrubro aproveitou também para minimizar os possíveis desfalques para o duelo, em especial o volante Wenderson, titular absoluto do time e que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Em relação ao atacante Derek, outra possível baixa, Hélio dos Anjos fez mistério quanto à sua utilização.

“Nós vamos tentar amenizar o máximo a ausência do Wenderson, todo mundo sabe do crescimento dele nesses últimos meses. Vamos procurar amenizar isso com um jogador que tem muita semelhança com ele, e naturalmente não queremos perder esse nível de jogo de meio campo. Mas é importante frisar que não lamentamos ausência de jogador, temos soluções aqui dentro do elenco. Falta ele não vai fazer, porque nós vamos ter jogador para cumprir bem aquilo que o Wenderson vem fazendo muito bem”, externou o treinador.

“O Derek está em um processo que já passou da fase de transição, tanto de médica para física quanto de física para técnica. Vamos ver se ele vai estar em boas condições para definir a sua situação. Não vou antecipar nada em relação ao aproveitamento ou não do Derek. Se tiver qualquer problema com ele, temos jogadores da base para preencher a função”, concluiu.

Situação na tabela

Embalado por cinco jogos invictos e três vitórias seguidas, o Náutico mira a liderança da Série B no clássico contra o Sport. Atualmente na 2ª posição e com 19 pontos conquistados, o Timbu está um ponto atrás do líder São Bernardo. O rival rubro-negro vem logo em seguida na tabela, no 3º lugar, com os mesmos 19 pontos, porém com uma vitória a menos.



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