Em grande fase, Náutico tenta aproveitar momento de fragilidade do Sport para o Clássico dos Clássicos

Igualando a sua maior sequência invicta da temporada, o Náutico enfrenta o rival leonino pressionado após eliminação na Copa do Nordeste

Jogadores de Náutico e Sport (Dido Henrique/CNC e Rafael Vieira / DP Foto)

Em grande fase na temporada, o Náutico chega para mais um Clássico dos Clássicos contra o Sport tentando aproveitar um momento de fragilidade do rival leonino. Neste cenário, o duelo entre os rivais acontece neste sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro, e será válido pela 11ª rodada da Série B.

O Timbu vem provando o bom momento nas últimas rodadas e já igualou a sua maior sequência invicta em 2026. Pela segunda vez no ano, a equipe alvirrubra passou cinco jogos sem derrota, com quatro vitórias e apenas um empate no período.

Por outro lado, o Sport encara o jogo deste sábado com um sentimento diferente. O clássico contra o Náutico acontece imediatamente após a amarga eliminação para o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, que contou com derrota em casa por 2 a 0.

O viés de confiança que o Timbu vem atravessando poderá representar uma vantagem dentro de campo em contraste com a pressão do clube rubro-negro, sobretudo atuando em casa e precisando dar uma resposta ao torcedor. A chance de uma reação imediata, porém, também poderá colocar o Sport de volta ao rumo na temporada após a frustração na competição regional.

Apesar da cobrança pela vitória ser maior para o Leão da Ilha, o Náutico também buscará uma reabilitação no clássico deste sábado. No último encontro contra o Sport, o Timbu saiu com a frustração de um vice-campeonato pernambucano em casa, com derrota acachapante por 3 a 0.

Situação na tabela

Em meio a fases diferentes na temporada, Sport e Náutico possuem campanhas praticamente idênticas na Série B. Os alvirrubros ocupam a vice-liderança, enquanto o rubro-negro é o 3º colocado, tendo ambos 19 pontos somados. O Timbu leva vantagem no número de vitórias, com seis contra cinco do rival.

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