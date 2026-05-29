Náutico aciona STJD para adequação dos valores dos ingressos para a torcida visitante na Ilha do Retiro

Segundo o clube alvirrubro, o Sport não respondeu à notificação para a revisão do valor cobrado do ingresso

Torcida do Náutico na Ilha do Retiro (Rafael Vieira / CNC)

Os bastidores seguem agitados antes do Clássico dos Clássicos deste sábado (30). Através de nota oficial, o Náutico comunicou que acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para a adequação dos valores dos ingressos cobrados para a torcida visitante na Ilha do Retiro.

Segundo o Timbu, o Sport não respondeu à notificação enviada na última quinta-feira (28), fazendo o clube alvirrubro protocolar medida em caráter de urgência para a revisão do valor do ingresso cobrado pela equipe mandante.

A argumentação alvirrubra se sustenta na determinação de que o ingresso para os visitantes não pode ultrapassar o dobro do menor valor de inteira para os mandantes. Portanto, as entradas deveriam ter sido comercializadas por até R$ 120, tendo como base os R$ 60 cobrados como valor mínimo para o torcedor do Sport. Os ingressos para a torcida alvirrubra, porém, estão sendo vendidos por R$ 150 e sem a opção de meia-entrada, prevista por lei, segundo o Náutico.

Dentro de campo, Sport e Náutico se enfrentam neste sábado, às 20h30, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu é o 2º colocado, enquanto o Leão da Ilha aparece na 3ª posição. Ambas as equipes têm 19 pontos e miram a liderança da competição com uma vitória no clássico.



Confira nota do Náutico na íntegra:



O Clube Náutico Capibaribe informa que, diante da ausência de resposta do Sport Club do Recife à notificação oficial enviada nesta quinta-feira (29), protocolou medida junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) requerendo, em caráter de urgência, o cumprimento do Manual de Competições da CBF, com a adequação do valor do ingresso destinado à torcida visitante para a partida deste sábado (30).

Mesmo após a notificação formal encaminhada à presidência, vice-presidência jurídica, diretoria jurídica e direção geral do Sport, com ciência à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não houve qualquer providência para correção dos valores praticados.

O ingresso destinado à torcida alvirrubra permanece sendo comercializado pelo valor de R$ 150,00, acima do limite previsto no regulamento, além da ausência de disponibilização de meia-entrada para o setor visitante.

O Clube Náutico Capibaribe seguirá adotando todas as medidas cabíveis em defesa do cumprimento das normas da competição e do respeito ao torcedor alvirrubro.