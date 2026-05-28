Náutico notificará o Sport por valores dos ingressos para a torcida visitante na Ilha do Retiro

Segundo o Náutico, o clube rubro-negro não respeitou a norma estabelecida na prática dos valores para o clássico deste sábado (30)

Elenco do Náutico na Ilha do Retiro (Rafael Vieira / CNC)

Agitando os bastidores para o Clássico dos Clássicos, o Náutico informou oficialmente que notificará o Sport pelos valores cobrados nos ingressos para a torcida visitante no clássico da Ilha do Retiro, que acontece neste sábado (30), às 20h30, pela 11ª rodada da Série B.

Segundo o Timbu, os valores praticados pelo clube rubro-negro contrariariam a norma estabelecida no Manual de Competições da CBF. A argumentação alvirrubra se sustenta pela determinação de que o ingresso para os visitantes não pode ultrapassar o dobro do menor valor de inteira para os mandantes.

Portanto, as entradas deveriam ter sido comercializadas por até R$ 120, tendo como base os R$ 60 de valor mínimo cobrados para o torcedor do Sport. Os ingressos para a torcida alvirrubra, porém, estão sendo vendidos por R$ 150.

Por fim, o Timbu também confirmou que solicitará esclarecimentos sobre a ausência da disponibilidade da meia-entrada no momento da compra dos ingressos de sua torcida.



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