Náutico vive expectativa pelo retorno dos atacantes Derek e Felipe Saraiva contra o Sport

A dupla ofensiva desfalcou o Náutico na última rodada por questões físicas e pode voltar ao time no Clássico dos Clássicos deste sábado (30)

Derek e Felipe Saraiva, atacantes do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em semana livre de preparação para o Clássico dos Clássicos contra o Sport, o Náutico vive a expectativa pelo retorno dos atacantes Derek e Felipe Saraiva. A dupla ofensiva desfalcou o Timbu por questões físicas na última rodada, contra o Cuiabá, e pode voltar ao time para o jogo deste sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro.

O ponta Felipe Saraiva já está em transição física no campo após sofrer uma lesão muscular de grau 1 na posterior da coxa. O centroavante Derek sofreu a mesma contusão, mas teve menor tempo de recuperação do problema.

Caso os jogadores evoluam positivamente durante os trabalhos realizados no CT Wilson Campos, a comissão técnica alvirrubra poderá ganhar os reforços ofensivos entre os relacionados para o clássico contra o Leão da Ilha, válido pela 11ª rodada da Série B.

Vale lembrar que o Náutico já terá que lidar com a ausência do volante Wenderson no duelo, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O experiente Leonai Souza é o favorito para assumir a função no meio-campo.

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