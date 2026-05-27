Com Náutico, Santa Cruz e Sport atuando durante a Copa do Mundo, CBF detalha tabelas da Série B e C
O Trio de Ferro pernambucano não terá pausa em seus jogos durante o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México
Publicado: 27/05/2026 às 15:37
Jogadores de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira / CNC, Max Peixoto / SCR e Evelyn Victoria / SCFC)
Às vésperas do início oficial da Copa do Mundo Fifa de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela de jogos das Séries B e C do Campeonato Brasileiro que ocorrerão durante o Mundial. Náutico, Santa Cruz e Sport seguirão atuando em suas disputas nacionais, que não preveem pausa durante a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México.
Para alocar as datas dos confrontos, a CBF evitou choques na Série B com as datas dos três jogos da Seleção Brasileira durante a fase de grupos do Mundial. A Série C, por sua vez, terá apenas dois jogos no dia da estreia do Brasil (13 de junho, às 19h), com os duelos entre Guarani e Caxias, e Amazonas e Anápolis, ocorrendo às 16h.
A principal estratégia utilizada para preencher as datas de jogos com menos conflitos com a Copa, que tem a maioria dos seus jogos à noite, foi a marcação de duelos para as 11h.
O Sport, por exemplo, fará o seu primeiro jogo durante a Copa no dia 14 de junho, às 11h, contra o São Bernardo, fora de casa. O mesmo vale para o Santa Cruz, que encara, no mesmo dia e horário, o Brusque pela Série C. O horário alternativo evitará choque com qualquer jogo da Copa no dia em questão.
Confira os jogos do Sport na Série B durante a Copa do Mundo:
14/06: São Bernardo x Sport (11h) – 13ª rodada
18/06: Sport x Atlético-GO (21h) – 14ª rodada
28/06: Fortaleza x Sport (18h30) – 15ª rodada
04/07: Criciúma x Sport (11h) – 16ª rodada
10/07: Sport x Botafogo-SP (20h) – 17ª rodada
18/07: Sport x Operário-PR (16h) – 18ª rodada
Confira os jogos do Náutico na Série B durante a Copa do Mundo:
14/06: Novorizontino x Náutico (19h) – 13ª rodada
20/06: Vila Nova x Náutico (19h) – 14ª rodada
28/06: Náutico x Goiás (18h30) – 15ª rodada
05/07: Náutico x Juventude (11h) – 16ª rodada
12/07: Avaí x Náutico (16h) – 17ª rodada
16/07: CRB x Náutico (20h) – 18ª rodada
Confira os jogos do Santa Cruz na Série C durante a Copa do Mundo:
14/06: Brusque x Santa Cruz (11h) – 10ª rodada
20/06: Santa Cruz x Ypiranga-RS (19h) – 11ª rodada
27/06: Paysandu x Santa Cruz (17h) – 12ª rodada
04/07: Santa Cruz x Ituano (21h) – 13ª rodada
12/07: Barra x Santa Cruz (11h) – 14ª rodada
25/07: Santa Cruz x Figueirense (17h) – 15ª rodada
Calendário do Brasil na Copa do Mundo
Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado), às 19h – MetLife Stadium (Nova York / Nova Jersey)
Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 – Lincoln Financial Field (Filadélfia)
Brasil x Escócia: 24/06 (quarta-feira), às 19h – Hard Rock Stadium (Miami)
- Possíveis caminhos do Brasil no mata-mata da Copa
Classificando em 1º lugar:
2ª fase: 29/06 (segunda-feira), às 14h – Houston
Oitavas de final: 05/07 (domingo), às 17h - Nova York / Nova Jersey
Quartas de final: 11/07 (sábado), às 18h – Miami
Semifinal: 15/07 (quarta-feira), às 16h – Atlanta
Final: 19/07 (sábado), às 18h – Nova York / Nova Jersey
Classificando em 2º lugar:
2ª fase: 29/06 (segunda-feira), às 22h – Monterrey
Oitavas de final: 04/07 (sábado), às 14h – Houston
Quartas de final: 09/07 (quinta-feira), às 17h – Boston
Semifinal: 14/07 (terça-feira), às 16h – Dallas
Final: 19/07 (sábado), às 18h – Nova York / Nova Jersey