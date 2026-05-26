Náutico inicia obras para a instalação de campo com gramado sintético no CT

Os trabalhos tiveram início nesta terça-feira (26), com prazo de 150 dias para a conclusão

Náutico: Obras para a instalação do gramado sintético no CT Wilson Campos (Rafael Vieira / CNC)

Em parceria com sua nova patrocinadora TopField, o Náutico iniciou nesta terça-feira (26) as obras para a instalação de um campo com gramado sintético no CT Wilson Campos. Além da instalação do novo piso, também serão realizados trabalhos para a construção de um sistema de drenagem no gramado, evitando problemas com o escoamento de água.

O gramado seguirá os padrões oficiais exigidos pela FIFA, em um investimento previsto de R$ 1,6 milhão, podendo chegar a R$ 2 milhões. A previsão para a conclusão da obra é de 150 dias (cinco meses). O prazo, porém, poderá sofrer alterações devido às condições climáticas na região.

A primeira etapa iniciada é dedicada à terraplanagem e ao nivelamento do terreno, seguida da execução do contrapiso e da instalação dos alambrados.

Por fim, ocorrerão a colocação do gramado sintético e a instalação dos equipamentos do campo, que será utilizado pela equipe profissional, feminina e pelas categorias de base.



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