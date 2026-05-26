Técnico do Náutico destaca importância do ex-jogador Robinho para força ofensiva da equipe

Chegando para a comissão técnica do Náutico nesta temporada, Robinho vem sendo responsável por realizar trabalhos de finalização com o elenco

Robinho, membro da comissão técnica do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Dono de um dos melhores ataques da Série B do Campeonato Brasileiro, com 16 gols em 10 partidas, o Náutico vem aliando o bom desempenho à efetividade nas finalizações, chegando à expressiva marca de 11 gols nos últimos três jogos.

Para além dos trabalhos táticos dos técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, outro membro da comissão técnica vem ganhando destaque neste jogo ofensivo. Trata-se do ex-jogador Robinho, que chegou neste ano ao Timbu e vem sendo responsável por treinos técnicos de finalização.

O trabalho do ex-meia foi reconhecido por Hélio dos Anjos, que enfatizou a importância do profissional para o atual momento alvirrubro em entrevista coletiva.

“Temos profissionais dentro da comissão técnica responsáveis por tudo isso. Na parte de treinamento ofensivo específico, passamos a ter um componente muito importante na comissão técnica, que é o Robinho. O Robinho tem sido o profissional que está complementando trabalhos específicos para melhorar a performance desses jogadores”, destacou o técnico do Náutico.

“Essas bolas chapadas do Vinícius, que a gente tem visto dentro do futebol mundial, requerem muito treinamento. Então, a parte específica o Robinho está desenvolvendo muito bem, e nós fazemos praticamente toda a véspera de jogo uma movimentação ofensiva tática”, concluiu.

Chegada de Robinho ao Náutico

Nos Aflitos, o ex-meia Robinho vem tendo a sua primeira experiência na comissão técnica. O ex-jogador de 38 anos se aposentou dos gramados na última temporada, pelo Brusque, e agora inicia uma nova fase na carreira no futebol.

Revelado pelo Mogi Mirim, Robinho conta com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos, Avaí, Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e Paysandu. O ex-jogador integra a comissão do Náutico com a experiência de três títulos da Copa do Brasil na bagagem, além de nove títulos estaduais e um regional.

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