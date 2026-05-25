Náutico segue em viés de alta e se consolida no G6 da Série B

Atualmente em 2º lugar, o Náutico já abriu vantagem de duas rodadas dentro da zona de classificação

Jogadores do Náutico em comemoração de gol nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de três vitórias consecutivas e cinco jogos de invencibilidade, o Náutico segue em viés de alta na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu se consolidou na parte de cima da tabela, na 2ª posição, e abriu vantagem de duas rodadas dentro do G6, grupo classificatório para os playoffs.

Com 19 pontos conquistados após 10 rodadas, o clube alvirrubro não pode ser ultrapassado pelo 7º colocado Novorizontino, que precisaria de duas rodadas para superar o Náutico por ter três pontos e duas vitórias a menos.

Já possuindo uma das melhores campanhas como visitante e um dos melhores ataques da competição, o Timbu agora também figura entre os melhores mandantes. Com a vitória sobre o Cuiabá na última sexta-feira (22), a equipe pernambucana chegou ao terceiro triunfo em cinco jogos em casa, alcançando 60% de aproveitamento, o 5º melhor da Série B.

A consistência que a equipe alvirrubra vem obtendo na campanha é evidenciada pelo saldo entre gols marcados e sofridos. O Timbu conta atualmente com o segundo melhor saldo da competição, com sete gols positivos, ficando atrás apenas do líder São Bernardo, que soma nove.

Vislumbrando manter a vaga no G2 e abrir mais vantagem dentro do bloco dos seis primeiros colocados, o Náutico terá uma dura missão para sustentar a grande fase. Os próximos compromissos pela Segundona indicam um maior grau de dificuldade, começando pelo clássico contra o Sport e seguindo com confrontos diretos neste primeiro turno.

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