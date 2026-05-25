Vinícius destaca preparação do Náutico para jogo com o Sport e ressalta foco na Série B para além do clássico

O camisa sete do Náutico admitiu a importância do duelo contra o rival, mas ressaltou que a Série B é um campeonato de 38 rodadas, que exige regularidade

Vinícius, atacante do Náutico, em entrevista coletiva (Rafael Vieira / CNC)

Embalado na disputa da Série B, o Náutico engatou a sua terceira vitória seguida na última sexta-feira (22), em duelo contra o Cuiabá pela 10ª rodada. A sequência positiva fez o Timbu chegar à 2ª colocação na tabela, com 19 pontos conquistados. Agora, a equipe se prepara para o clássico contra o Sport, um campeonato à parte dentro da Segundona.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (25), o atacante Vinícius falou sobre a preparação alvirrubra para o Clássico dos Clássicos. O camisa sete do Náutico admitiu a importância do jogo, mas ponderou o foco do clube na competição e na regularidade ao longo das 38 rodadas disputadas.

“De extrema importância (clássico), como todos os outros jogos. Claro que clássico é um jogo diferente, é sempre bom de jogar, mas é um campeonato de 38 rodadas. Então é um jogo da mesma importância que os outros. Tenho certeza que a semana de preparação será bem tranquila, com treinamentos muito intensos como a gente vem fazendo. É sempre bom jogar um clássico e vamos fazer de tudo para vencer”, destacou Vinícius.

Clima de revanche

Este será o primeiro encontro entre Náutico e Sport desde a final do Campeonato Pernambucano, quando os rubro-negros levaram a melhor e conquistaram o tetracampeonato estadual. Para o jogador do Timbu, porém, não existe sentimento de revanche por parte alvirrubra.

“Não é revanche. Nós vamos entrar para ganhar, como entramos para ganhar todos os jogos que disputamos no ano. Vamos tentar fazer o melhor trabalho possível durante a semana e transferir isso para a partida, para sair com o resultado positivo. É um clássico, não adianta eu falar que é um jogo normal, é um jogo importantíssimo para os jogadores, torcida e instituição. Mas é um jogo dentro do Campeonato Brasileiro, que a gente tem de levar com seriedade, sabendo que o campeonato é muito longo”, externou o camisa sete do Náutico.

Alvirrubros e rubro-negros se encontram no próximo sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro. O Timbu chega para o duelo após uma semana livre de preparação, enquanto o Sport ainda disputa o jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (27), contra o Fortaleza.



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