Beto Lago: 'Um breve momento para resgatar o orgulho do torcedor'

Torcida de Sport e Náutico (Rafael Vieira)

Que vire rotina

Pernambuco vive um momento raro e simbólico nesta Série B. Até o início dos jogos de domingo, o Náutico era o líder e o Sport aparecia logo atrás – posições perdidas após a vitória do São Bernardo. Porém, o cenário ganha contornos mais especiais com a aproximação de mais um Clássico dos Clássicos, sábado, na Ilha.

Há muito tempo o torcedor pernambucano não experimentava uma sensação coletiva tão positiva dentro de uma competição nacional. Por anos, o futebol do Estado viveu desequilíbrios dolorosos. Quando um clube comemorava acesso, o rival atravessava crises, quedas ou temporadas melancólicas. Faltava justamente essa capacidade de caminhar junto, de colocar suas forças históricas novamente em evidência no cenário nacional. Ver os dois clubes brigando na parte de cima devolve autoestima ao torcedor, reacende rivalidades saudáveis e recoloca Pernambuco no debate do futebol brasileiro.

O clássico não será apenas um duelo de rivalidade, mas um encontro entre dois clubes que voltam a enxergar horizontes mais ambiciosos. Mas é preciso cautela. O bom momento não apaga os problemas estruturais acumulados ao longo dos últimos anos. Estamos distante da força que já tivemos em outras décadas, quando nossa presença na elite tinha mais regularidade, se revelava grandes jogadores e com clubes financeiramente mais competitivos.