Hélio explica critério para batedores no Náutico e admite incômodo com pênaltis perdidos

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Apesar da importante vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, um fundamento específico segue preocupando o torcedor do Náutico na temporada: as cobranças de pênalti.

Na última partida, diante do Dourado, o meia Dodô acabou desperdiçando a oportunidade de abrir o placar para o Timbu ainda no primeiro tempo.

O erro não foi um fato isolado. O Náutico vem sofrendo com a falta de pontaria na marca da cal ao longo do ano. Recentemente, na dura derrota por 3 a 0 para o São Bernardo em casa, o atacante Vinícius já havia perdido uma cobrança que poderia ter mudado o rumo do confronto.

Voltando um pouco mais no calendário, em momento decisivo, o centroavante Paulo Sérgio também desperdiçou duas penalidades máximas em confrontos contra o Santa Cruz, ainda pela semifinal do Campeonato Pernambucano.

Sem polêmica, mas com cobrança do professor



Na entrevista coletiva pós-jogo contra o Cuiabá, o técnico Hélio dos Anjos fez questão de detalhar os bastidores da escolha do cobrador para afastar qualquer tipo de polêmica, mas não escondeu o quanto o retrospecto negativo incomoda a comissão técnica.

"Quero deixar bem claro, desde quando o Vinícius perdeu aquele pênalti (contra o São Bernardo), nós já tínhamos perdido quatro pênaltis. Eu oficializei o Dodô, ele treinou ontem para caramba o pênalti. Então não tem essa história de batedor oficial, o batedor hoje era o Dodô porque ele estava treinando e estava ali", explicou o comandante alvirrubro.

O treinador revelou ainda como funciona a hierarquia definida antes de a bola rolar.

"Eu autorizo na palestra, falo das três opções de pênalti. A primeira opção hoje era o Dodô, a segunda podia ficar entre Vinícius e Paulo Sérgio. Ninguém gosta de perder penalidade. É o quinto pênalti que nós perdemos na temporada, isso mexe comigo. Mas a convicção é muito grande em cima de tudo", desabafou Hélio.

Com a semana cheia de treinos no CT Wilson Campos antes do Clássico dos Clássicos contra o Sport, a tendência é que o fundamento receba atenção redobrada nas atividades para que o Timbu não volte a pecar em momentos decisivos da Série B, ainda mais diante de um rival e em um duelo que vale a liderança da competição.