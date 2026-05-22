Hélio dos Anjos exalta atuação do Náutico contra o Cuiabá e defende trabalho: "Na ponta o tempo todo"

O técnico do Náutico celebrou o desempenho da equipe e destacou a briga constante pelas primeiras colocações desde a chegada de sua comissão técnica ao clube

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Embalado na Série B, o Náutico chegou ao topo da tabela com a vitória sobre o Cuiabá nesta sexta-feira (22). O triunfo por 1 a 0, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, fez o Timbu chegar aos 19 pontos e agora torcer por um tropeço do São Bernardo para terminar a 10ª rodada na liderança.

Após a partida, o técnico Hélio dos Anjos fez questão de rasgar elogios ao desempenho da equipe. O comandante alvirrubro destacou a felicidade pelo bom momento e ressaltou que o time vem brigando pelas primeiras colocações desde a chegada de sua comissão técnica.

“A gente fica muito feliz com o desempenho, a persistência e a dedicação desse grupo. Este jogo encheu os meus olhos, porque essa é a realidade da Série B. Não fiquem achando que aquele 6 a 2 vai acontecer toda hora, não vai. O Cuiabá era um time voltado para se defender, e o Náutico foi o que temos que ser: persistente, resiliente e, acima de tudo, competitivo”, destacou Hélio dos Anjos.

“Não vamos pensar que estamos na 1ª posição e está tudo bonito. Só que tem um ano e dois meses que estamos aqui, e ficamos na ponta o tempo todo. Entramos entre os oito no ano passado (Série C) e permanecemos. Neste ano, estamos o tempo todo nas primeiras colocações. O mais gostoso de dormir na 1ª colocação é que nós já fizemos a nossa parte”, concluiu.



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